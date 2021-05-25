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中火6、9號機為何都在這時間破管故障？台電回應了

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

實在想不通，為什麼能一壞再壞？！台電台中火力發電廠接連二天2機組故障，昨（24）日是9號機鍋爐破管，上場救援的6號機今（25）日也故障，目前都在搶修中。但是，二機組故障的時間點都是發生在清晨3點多，到底是什麼原因呢？對此，台電回應表示，「時間應該只是剛好，一般夏季高溫，會讓本來就是高溫高壓運轉的爐管破管機率增加」。

台電指出，目前中火剩下的8機組全數運轉供電中，預計中火9號機最快將於明（26）日修復，晚間應可歸隊併聯發電，而中火9號機是於昨日凌晨3時54分因鍋爐破管而解聯，中火6號機則是在今日3時4分因爐心末段過熱器破漏，也已依運轉標準停機檢修。

林口3號機、核三1號機與大林1號機，目前均已接近滿載，穩定供電中。

根據台電的資料顯示，今日系統運轉淨尖峰能力4041.3萬瓩，預估今日尖峰負載為3740萬瓩，較昨日尖峰負載實績值3789萬瓩，減少近50萬瓩。今日氣象預報仍為炎熱高溫，但午後可能有雷陣雨。負載方面，今日上午10時用電量已較昨日同時間減少逾100萬瓩。今日預估備轉容量率為8.06%，供電燈號雖然為黃燈，但系統負載能力仍然可以維持穩定供電。

不過，台電也提醒，本周氣象預報顯示氣溫持續炎熱，雖然可能有部分地區降雨，但降雨情況並不樂觀。考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高，加上工業接單暢旺，不少廠商24小時生產，工業用電成長，因此台電對於供電需求從高估算，本周供電情勢估計為供電吃緊的黃燈。

台電呼籲民眾，目前雖可維持穩定供電，但仍請民眾節約用電。

供電 台電

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