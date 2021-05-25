疫情升溫 台經院：零售、餐飲、房市、汽車業未來看壞

台經院今（25）日公布最新營業氣候測驗點，4月製造業營業氣候測驗點轉為小幅上揚，服務業與營建業測驗點則同步下滑。台經院示警，受本土疫情升溫影響，零售業、餐飲業，以及房市景氣都恐生變數。此外，運輸工具業、汽車製造業，以及機車零件製造業，也是未來半年看壞的產業。

台經院進一步指出，其中，製造業的營業氣候測驗點上揚0.69，來到106.37，服務業下滑1.06，來到100.41，結束先前連續四個月上揚態勢轉為下滑。此外，在營建業方面，下滑0.59，來到106.01，則是呈現連續第二個月的下滑。

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，隨著疫苗接種人數增加，全球經濟活動持續恢復，製造業生產及民間消費逐步復甦。在國內方面，受國際需求回溫帶動，製造業廠商持續看好當月與未來半年景氣表現。服務業方面，受惠於台股交易量屢創新高，拉抬證券業對當月景氣看法續強，不過本土疫情升溫影響零售業與餐飲業對未來半年景氣看法。營建業方面，也因近期本土疫情升溫，恐使短期內全台看屋人數出現下滑，而供給端也同樣受到營建成本不可控風險升高、房地合一稅2.0實施在即、疫情導致不動產開發商降低預售屋推案意願等因素影響，將使得房市景氣出現趨緩態勢，故不動產業對未來半年景氣看法較先前調查偏向悲觀。

此外，根據台經院向廠商問卷調查及工業產銷等相關資訊的了解，4月轉壞，且未來半年較4月看壞的產業，包括：運輸工具業、汽車製造業，以及機車零件製造業。

對於未來半年景氣看法上，台經院指出，在製造業部分，有鑑於全球晶圓廠產能持續滿載，產業鏈部分緊俏環節接連出現漲價風潮，顯示半導體產業鏈景氣表現亮眼，故仍有四成左右的電子機械業廠商看好未來半年景氣表現，加上受惠於國際市場需求持續回升，以及原材物料價格上漲，帶動各項產品價量齊揚，有利於傳統貨品需求持穩，故鋼鐵基本工業、金屬製品業與機械設備業廠商較看好未來半年景氣表現。

只是在服務業方面，除運輸倉儲業、保險業與批發業較看好未來半年景氣表現外，受到近期本土疫情升溫影響，政府採行嚴格管制措施，各店家配合防疫縮短營業時間，民眾亦減少實體門市入店消費頻率，改由外帶（送）餐飲消費模式，故有接近一半比例的餐旅業者看壞未來半年景氣表現，而有將近九成比例的零售業者對未來半年景氣看法表示持平。

此外，在營建業方面，則受到氣候變遷影響造成全台水情吃緊，政府在提倡節水調水之餘，也積極促進各地開發新水源，包括台中、高雄兩地皆有伏流水工程、鑿井工程等土木標加速投入，同時在新竹也有臨時海淡廠機組的建置，亦釋出機電管道工程需求，然一般公建計畫達成率較往年相比為低，加上缺工、鋼筋成本墊高等因素導致重新議約，連帶影響工程進度，故4月營建業景氣表現為持平走勢。

不過，台經院提醒，近期本土疫情升高，對於房市景氣恐生變數，不僅使得建商在新建工程投入將趨保守，人力調度也須配合防疫規定而更為吃緊，故預期未來半年營建業景氣表現將轉為小幅下滑走勢。

至於在不動產方面，同樣也因近期國內疫情升溫，恐使短期內全台看屋人數出現下滑，而供給端方面也同樣受到營建成本不可控風險升高、房地合一稅2.0實施在即、疫情升溫導致不動產開發商降低預售屋推案意願等因素影響，將使得房市景氣出現趨緩態勢，故不動產業者看壞未來半年景氣的比例是明顯升高。

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