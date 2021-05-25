中火6號機也爆管、9號機還在修 台電：沒機組可救援了

台電又傳機組故障！台中火力發電廠9號機昨（24）日爆管，改由中火6號機上場救援，沒想到中火6號機今（25）日也爆管故障了。台電坦言表示，「沒有其他機組可上場救援了」，只能等中火9號機最快將於明（26）日修復，歸隊併聯發電。

中火機組爆管故障一起又一起，目前中火9號機和中火6號機各約55萬瓩裝置容量全部歸零，讓用電增加風險。

台電表示，這二部機組維修至少都要三天，現在只能等昨日已經開始維修的中火9號機最快明天可以併聯發電。

此外，由於今天氣象預報仍舊是高溫炎熱，加上學校停課，民生用電增加，預估尖峰用電提高為3,740萬瓩，台電將透過需量反應等措施可減少工業用電需求，台電也呼籲民眾，一起節約用電。

針對爆管原因，台電表示可能是壓力太大或是管壁出現狀況，但詳細原因還有待查證。台電表示，用電方面，因為5月供電尖峰已經上修，原本3500萬瓩因為天氣炎熱、居家隔離及景氣暢旺都諸多因素，已經上升到3720萬瓩至3750萬瓩之間；目前都維持在7%至8%備轉容量率，應不會發生分區限電現象。

根據台電的資料顯示，今天供電備轉容量率達8.06%，預估尖峰備轉容量301.3 萬瓩，目前林口3號機、核三1號機都已滿載，大林1號機也已修復，只是疫情持續升溫居家辦公比例激增，又高溫炎熱，因此台電預估今天最高用電量3,740萬瓩，因此持續亮出代表供電吃緊的黃燈。

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