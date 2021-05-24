好景不常！經濟部：疫情三級警戒餐飲業比去年更慘

才說疫後景氣熱，5月國內疫情再起，內需產業將遇到比去年更嚴峻的考驗。經濟部統計處表示，4月批發、零售、餐飲三業營業額皆創歷年單月新高，但由於5月中起國內疫情急速升溫，全國已經升級為三級警戒，管制比去年3月更嚴格，預估將嚴重影響內需產業，尤其餐飲業在去年基期已經很低的情況下，5月營業額還可能年減一至兩成，狀況非常嚴峻。

統計處副處長黃偉傑表示，經調查48家餐飲業者，有33家業者表示5月營業額不看好，其他業者則表示還無法判斷，有3家南部飲料業者則認為還不受影響；60家零售業者中，有32家認為5月將表現比去年同期更差，減少最多的就是百貨公司、服飾、綜合商品零售業，不過有些業者在去年疫情後，已經轉戰網購通路，將降低受影響程度；批發業者則有部分由於外銷表現好，而抵銷內銷的損失。統計處預估，5月餐飲業營業額年減18.5至15.5%，零售業年減4.5到1.5%，批發業則年增12.5到15.5%。

據經濟部統計，餐飲業4月營業額為658億元，年增37.3%，主因上年同月因疫情影響，比較基期較低，加上今年清明連假外出用餐、旅遊人數增加，致餐館業及飲料店業各增41.5%、25%，另因開放部分轉機及航班挹注空廚營收，外燴及團膳承包業也年增3.5%，終止連15個月負成長。綜計1至4月營業額為2730億元，創歷年同期新高，年增13.3%。

零售業部分，4月營業額為3286億元，年增18.3%，其中綜合商品零售業年增16.7%，百貨公司及其他綜合商品零售業因上年同月疫情嚴峻，來客數較少，比較基期較低，各增49.5%、28.1%。另，外受惠國人留在國內消費，助長精品、服飾、珠寶、鐘錶等買氣攀升，以及今年房市交易熱絡，推升家具需求銷售成長，加上上年同月基期較低，致布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業分別年增55.1%、35.6%。綜計1至4月營業額為1兆3378億元，創歷年同期新高，年增11.3%。

批發業4月營業額為1兆67億元，年增22.2%，其中受惠5G、遠距辦公等需求持續暢旺，加上終端市場隨景氣回升需求強勁，推升鋼品、石化及塑膠等產品價量齊揚，致機械器具批發業年增22.3%，建材批發業年增43.6%，化學材料批發業年增34.5%；布疋及服飾品批發業年增36.8%，主因服飾品牌及通路客戶拉貨動能強，加上口罩、手套等防疫商品出貨續佳所致。綜計1至4月營業額為3兆8336億元，創歷年同期新高，年增16.6%。

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