長照法規大翻新 四項重點一次看

《長期照顧服務法》於本月三讀修正通過，安侯建業聯合會計師事務所指出，這次修法共有四大方向革新，包括打開收費天花板、開放私校參與、新增特約制度、員工可納勞健保，可望讓長照服務系統更加穩定、制度化。

安侯建業健康照護與生技服務產業團隊主持人蘇嘉瑞指出，本次修法的一大重點，在於放寬服務費用的限制，可以開啟未來長照機構的「差異化服務」，讓高品質服務不會被收費上限的核定限制，甚至出現巧立名目收費的風險。

本次修法不只打開價格天花板，蘇嘉瑞表示，在市場光譜另一端，也為了避免削價競爭損害長照品質，本次修法也新增規範，要求機構不得減免使用者自負額，或自行吸收，否則將有相應罰則。

第二項重點，在於加強教育體系參與長照的機制，蘇嘉瑞表示，過去只有成立長照機構法人，才能提供住宿式長照服務，本次修法也開放設有長照相關科系的私立高中職以上學校，在僅提供教學、實習及研究用途等前提下，可以透過學校法人名義，附設住宿式長照機構，可望協助長照生態鏈更加完整。

第三項重點，則是將近年長照領域的「特約」模式明確入法，蘇嘉瑞表示，過去長照機構常是承接政府採購的標案，但該做法費用核付容易遲延，故近年來已逐漸改用類似全民健保的特約機構方式，新版長照服務法明訂，地方政府得與長照機構建立特約關係。

第四項重點，在於增加長照個案及員工權益保障，蘇嘉瑞指出，本次修法後也要求，長照機構應為所僱長照人員投保勞健保、職災就業保險及退休金等相關義務，違反義務可能遭政府終止特約關係。

蘇嘉瑞表示，在個案保障方面，本次修法亦授權主管機關檢查未立案機構，尤其是針對不當侵害個案人身自由或其他權益等情事，可處其負責人罰鍰、公布名稱、按次處罰。

蘇嘉瑞強調，為了長照產業的永續發展，先要有好的照服員工、才會有好的個案服務，雖然對於管理階層的運營成本必然增加，然也相當於「壓力測試」，現有長照機構須面臨升級或淘汰，將是新一波業者整併的開始。

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