批發、零售、餐飲創「最強4月」 5月恐由紅翻黑

經濟部統計處今（24）日公布4月批發、零售及餐飲業營業額統計。4月批發業營業額為1兆67億元，年增22.2%；零售業營業額為3,286億元，年增18.3%；餐飲業營業額為658億元，年增37.3%，三者營收均創「最強4月」。

統計處預估，5月批發業營業額預估年增12.5% 至15.5%、零售業預估年減4.5% 至 1.5%、餐飲業預估年減 18.5% 至 15.5%，零售跟餐飲業均「由紅翻黑」。

批發業4月營收受惠於5G、遠距辦公等需求持續暢旺，加上終端市場隨景氣回升需求強勁，推升鋼品、石化及塑膠等產品價量齊揚，致機械器具批發業年增22.3%，建材批發業年增43.6%。

零售業方面，百貨公司及其他綜合商品零售業去年比較基期較低，各增49.5%、28.1%；超級市場則因去年比較基期較高，年減8.0%；便利商店受惠於展店、鮮食、飲品業績成長，年增8.4%；量販店年增6.0%，主因部分業者展店、獨賣商品熱銷。

另外，因國人留在國內消費，助長精品、服飾、珠寶、鐘錶等買氣攀升，致布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業分別年增55.1%、35.6%；部分免稅店業者積極轉型搶攻網路銷售，年增28.1%。

餐飲業因去年比較基期較低，加上清明連假外出用餐、旅遊人數增加，致餐館業及飲料店業各增41.5%、25.0%。值得一提，因開放部分轉機及航班挹注空廚營收，外燴及團膳承包業亦年增3.5%「由黑翻紅」，終止連15黑。

然而，好消息剛浮現就面臨5月新冠肺炎本土案例挑戰。隨著全國進入三級警戒，讓零售業跟餐飲業5月恐吃負成長，終結連10紅及連3紅。

零售、餐飲於兩者呈現年減，是否等於比去年還慘？統計處副處長黃偉傑回應，5月發生疫情與去年3月類似，目前不管是管制措施或是人數都比去年相對嚴格，因此預估影響程度會更大。

餐飲業若以產業別來看，無論是餐飲、外燴團膳、餐館都會受創，飲料跟餐館業受到管制影響，飲料店營業時間縮短，有些餐館業不只營業時間縮短，還暫時不營業，外燴團膳也承包學校便當，學校也停課，也會受到部分影響。

零售業則是好壞參半，管制升級時，居家辦公或居家生活時間變長，就必須買民生用品，量販店、超市可能是好，相對於其他的非必要的民生物資，像是百貨公司、布匹、家用器具，就比較不好。另外，部分產業已經切進網路銷售管道，尚未建置完成的業者就會受到衝擊，預估5月網路零售業轉型會加速。

統計處詢問48家餐飲業者，其中33家，也就是近七成認為5月將比4月營收更差；零售業調查60家，其中32家，占比53%，認為5月營收會比4月差。

至於批發業未受到衝擊，黃偉傑解釋，批發業裡面有三成五屬於外銷，國外疫情在疫苗注射後疫情相對穩定，歐美國家經濟都轉好，外銷訂單屢創新高也可以看得出來，可以抵銷掉內需減緩部分。 經濟部統計處今（24）日公布4月批發、零售及餐飲業營業額統計。4月批發業營業額為1兆67億元，年增22.2%；零售業營業額為3,286億元，年增18.3%；餐飲業營業額為658億元，年增37.3%，三者均創歷年同月新高。圖／經濟部

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