製造業生產指數連15紅 5月「疫下」持續看漲

經濟部統計處今（24）日公布4月工業生產及製造業生產指數。4月工業生產指數122.80，為歷年同月新高，年增13.62%，連15紅；製造業生產指數124.78，為歷年同月新高，年增14.24%，同樣為連15紅。

統計處上月預估，4月製造業生產指數將年增15.5%至23.2%。然而5月出現新冠肺炎三級警戒，是否衝擊到5月製造業生產。統計處副處長黃偉傑表示，根據廠商回報情形，目前影響有限。

以個別產業分析，電子零組件業年增15.72%，連17紅。其中，積體電路業年增16.02%，主因5G運算，加上遠距商機延續等帶動晶圓代工、DRAM 等生產上揚。液晶面板則因居家辦公、線上學習及宅經濟需求仍殷，年增26.37%。

傳統產業方面，化學原材料業因石化、橡塑膠等原料因下游產品需求旺盛，以及亞洲原料廠陸續歲修影響供貨，廠商增產彌補供給缺口，年增15.89%；基本金屬業因全球經濟逐步復甦，終端需求暢旺、去年比較基期低等，年增15.94%。機械設備業也同樣因為產業景氣復甦，全球製造活動升溫，加以自動化設備需求持續成長，年增26.03%；汽車及其零件業則因車市買氣續強，電動小型轎車、一般小型轎車持續熱銷，年增33.76%。

統計處展望未來，隨著全球景氣活絡創造大量終端需求，台灣製造業生產持續增長。然而台灣5月也因為疫情關係，是否可能會衝擊到國內製造業產能，黃偉傑回應，目前雖然有零星廠商發生疫情個案，但並未直接影響實際生產活動，企業在規畫分流時應該會考量到生產如常進行，不致於影響到產能；綜合分析，製造業生產活動還是如常的，因此預估5月份的製造業指數仍看漲。

統計處調查廠商針對5月生產指數態度，按產值計算動向指數為52.1，顯示產業界預期5月生產指數將較4月增加。

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