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用電再飆今年以來新高！中火9號機27日才能修復加入併聯

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台電表示，台中電廠9號機則因鍋爐破管，於今日凌晨3時54分解聯，預計可於27日修復完畢加入併聯。報系資料照
台電表示，台中電廠9號機則因鍋爐破管，於今日凌晨3時54分解聯，預計可於27日修復完畢加入併聯。報系資料照

久旱逢甘霖，今（24）日午後部分地區終於降下久違的大雨，但由於居家辦公、上課人數不斷攀升，今日用電量不僅刷新歷史5月及今年以來用電新高，也創下歷年不分月份用電量排名第二高，僅次於2020年7月23日的3802.0萬瓩。

台電表示，今（24）日最高用電於下午1時38分達到3789.3萬瓩，今日備轉容量 228.5萬瓩，備轉容量率 6.03%，供電燈號為黃燈。

此外，針對昨晚跳機的大林電廠1號機，台電表示，已於昨（23）日修復完畢並加入併聯；而台中電廠9號機則因鍋爐破管，於今日凌晨3時54分解聯，預計可於27日修復完畢加入併聯，台中電廠6號機已於今日下午1時54分併聯發電。台電表示，中火6號機和9號機兩者同樣都是55萬瓩的燃煤機組，不影響供電。

台電 電廠

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