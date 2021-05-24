5G專網商機落地指日可待 Open RAN機遇與挑戰各半

電信營運商並非企業部署專網的唯一選項，部分企業／產業更傾向尋找垂直應用業者／設備商合作，或自建專網。隨著各國政府陸續釋出專網頻譜，及垂直產業自建與成本考量等需求，形成Open RAN架構在專網市場的發展新契機。然Open RAN在設備驗證、穩定性、安全性...等指標仍未臻成熟，短期內恐難獲大達規模採用。

相對中國大陸電信營運商對產業影響力較大，其他地區／國家如歐洲、日本、美國等製造業的勢力亦不容忽視，企業更傾向尋找電信營運商以外的業者合作或自行建網。

此外，因應5G專網模式或帶來產業轉型與經濟增長效益，各國政府陸續研擬／釋出專網頻譜資源，如日本合計已釋出1100MHz頻寬，德國亦釋出高達3350MHz頻寬供企業申請。

由於企業對自建專網的需求，及政府釋出專用頻譜打破過去由電信業者獨佔的模式，間接形成產業對Open RAN組網的高度關注，尤其製造業對成本更為敏感，擁有相對低組網成本成為Open RAN切入專網市場的競爭優勢。

DIGITIMES Research分析師吳伯軒表示，從網路性能、安全風險、產業生態成熟度等面向觀察，Open RAN尚難與傳統封閉式網路架構匹敵，但專網覆蓋範圍較公網小，且風險（受損範圍）相對可控，Open RAN架構仍可滿足許多專網應用需求，預期Open RAN在專網市場將有很大的成長空間。

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