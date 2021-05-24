宅經濟發酵！北美電視銷售報喜 第1季全球電視出貨量4,996萬台

根據TrendForce調查顯示，儘管中國及歐洲市場的電視需求因傳統淡季而有所放緩，然受惠於美國政府今年3月祭出的民生紓困法案，其一次性支付1,400美元給多數美國人。在宅經濟效應與紓困方案的刺激下，北美地區電視銷售創下同期最高紀錄，進而拉抬2021年第1季全球電視出貨量至4,996萬台、季減24.2%、年增11.5%。

TrendForce指出，其中海信（Hisense）積極布局海外市場，採用親民價格策略吸引消費者購買，不僅在第1季成功擠進北美第五大品牌的行列，市占率更首次突破一成，達11.1%，順勢推升其電視出貨量至419萬台、年增8.8%。

電視整機成本逐步攀升、旺季促銷不易，全年出貨將下修至2.21億台。進入第2季，由於今年電視品牌面臨面板、整機相關零組料件交期延長，造成品牌和代工廠長短料情況嚴峻，間接拉長電視生產周期，進而使得部分出貨被遞延至第2季，預估第2季電視出貨量將因此推升至5,238萬台、季增4.8%。

然而，近一年電視面板價格大幅上漲，使得多數品牌43吋（含）以下中、小尺寸機種獲利已出現赤字。因此，自第2季起品牌便陸續調整產品尺寸組合，以縮減虧損、擴大生產高毛利產品的方式，確保今年獲利的最大化。

值得注意的是，受限於今年電視面板和電子類IC零組件嚴重缺貨，品牌在買不到足夠面板和整機相關零組件的情況下，導致上半年電視出貨表現不如預期。同時，往年第2季初品牌已開始著手和通路商研擬黑五促銷方案，但面臨面板供不應求致使價格大漲的壓力，品牌如何在出貨量和獲利之間取得平衡，將成為影響接下來旺季出貨表現的關鍵。

TrendForce表示，儘管如前述所提，品牌自第2季起便陸續透過尺寸轉換、提高大尺寸及高毛利產品比重，但缺乏戰鬥機種拉抬旺季出貨，預估今年下半年電視出貨量將年減6.7%。整體而言，受到缺料以及中、小尺寸規模收斂影響，TrendForce將2021年電視出貨量自2.23億台的預測，下調至2.21億台，年成長2%，較原先預估值減少0.8%。

商品推薦