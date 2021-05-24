快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅經濟發酵！北美電視銷售報喜 第1季全球電視出貨量4,996萬台

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
在宅經濟效應與紓困方案的刺激下，北美地區電視銷售創下同期最高紀錄，進而拉抬2021年第1季全球電視出貨量至4,996萬台。圖／聯合報系資料照片
在宅經濟效應與紓困方案的刺激下，北美地區電視銷售創下同期最高紀錄，進而拉抬2021年第1季全球電視出貨量至4,996萬台。圖／聯合報系資料照片

根據TrendForce調查顯示，儘管中國及歐洲市場的電視需求因傳統淡季而有所放緩，然受惠於美國政府今年3月祭出的民生紓困法案，其一次性支付1,400美元給多數美國人。在宅經濟效應與紓困方案的刺激下，北美地區電視銷售創下同期最高紀錄，進而拉抬2021年第1季全球電視出貨量至4,996萬台、季減24.2%、年增11.5%。

TrendForce指出，其中海信（Hisense）積極布局海外市場，採用親民價格策略吸引消費者購買，不僅在第1季成功擠進北美第五大品牌的行列，市占率更首次突破一成，達11.1%，順勢推升其電視出貨量至419萬台、年增8.8%。

電視整機成本逐步攀升、旺季促銷不易，全年出貨將下修至2.21億台。進入第2季，由於今年電視品牌面臨面板、整機相關零組料件交期延長，造成品牌和代工廠長短料情況嚴峻，間接拉長電視生產周期，進而使得部分出貨被遞延至第2季，預估第2季電視出貨量將因此推升至5,238萬台、季增4.8%。

然而，近一年電視面板價格大幅上漲，使得多數品牌43吋（含）以下中、小尺寸機種獲利已出現赤字。因此，自第2季起品牌便陸續調整產品尺寸組合，以縮減虧損、擴大生產高毛利產品的方式，確保今年獲利的最大化。

值得注意的是，受限於今年電視面板和電子類IC零組件嚴重缺貨，品牌在買不到足夠面板和整機相關零組件的情況下，導致上半年電視出貨表現不如預期。同時，往年第2季初品牌已開始著手和通路商研擬黑五促銷方案，但面臨面板供不應求致使價格大漲的壓力，品牌如何在出貨量和獲利之間取得平衡，將成為影響接下來旺季出貨表現的關鍵。

TrendForce表示，儘管如前述所提，品牌自第2季起便陸續透過尺寸轉換、提高大尺寸及高毛利產品比重，但缺乏戰鬥機種拉抬旺季出貨，預估今年下半年電視出貨量將年減6.7%。整體而言，受到缺料以及中、小尺寸規模收斂影響，TrendForce將2021年電視出貨量自2.23億台的預測，下調至2.21億台，年成長2%，較原先預估值減少0.8%。

電視面板

延伸閱讀

零組件缺貨遞延效應 集邦：第2季電視出貨季增4.8%

疫情帶動宅經濟 南市整合14業者推水產品平台

TrendForce：日月光穩居封測一哥

集邦：估今年LED市場產值達165.3億美元

相關新聞

好景不常！經濟部：疫情三級警戒餐飲業比去年更慘

才說疫後景氣熱，5月國內疫情再起，內需產業將遇到比去年更嚴峻的考驗。經濟部統計處表示，4月批發、零售、餐飲三業營業額皆創...

旅遊業又被按暫停鍵 這次恐怕只有四分之一能活下來

疫情快速升溫，原本因為國旅而獲得一絲喘息空間的旅遊業者，又被迫按下「暫停鍵」。業者表示，疫情影響旅遊業的時間遠比其他行業更長，在目前營收歸零的情況下，只能靠著政府補助與口袋深度苦撐，而這波疫情，肯定會再有一波倒閉潮出現，推估留下的業者數量只會有過去的三分之一甚至四分之一。

長照法規大翻新 四項重點一次看

《長期照顧服務法》於本月三讀修正通過，安侯建業聯合會計師事務所指出，這次修法共有四大方向革新，包括打開收費天花板、開放私...

批發、零售、餐飲創「最強4月」 5月恐由紅翻黑

經濟部統計處今（24）日公布4月批發、零售及餐飲業營業額統計。4月批發業營業額為1兆67億元，年增22.2%；零售業營業...

製造業生產指數連15紅 5月「疫下」持續看漲

經濟部統計處今（24）日公布4月工業生產及製造業生產指數。4月工業生產指數122.80，為歷年同月新高，年增13.62%...

4月季調失業率3.71%近2年新低 5月關注疫情衝擊

主計總處今天公布4月失業率為3.64%，較上月下降0.03個百分點，經調整季節變動因素後的失業率則為3.71%，較上月下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。