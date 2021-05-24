放寬法規開放企業自購快篩 24日會商制定指引

國內新冠肺炎疫情持續，不少企業盼採購快篩試劑確保員工安全。指揮中心指揮官陳時中今天表示，下午將進行會議，由專家制定指引，放寬法規開放企業自購。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，已連續多日新增逾百例本土病例，全台第三級警戒，引發企業擔憂，盼採購快篩試劑替員工檢驗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中回應企業訴求，他表示，企業直接買醫療器材，如快篩試劑等，其實不太符合現行法規，但正逢防疫期間，需要根據防疫需要滾動式調整規範，研議放寬法規，下午會舉行會議，希望由專家協助訂定更清楚的指引。

另外，指揮中心昨天公開表示，廣徵民間有檢驗能力者至疾管署認證，每家補助500萬元，盼望增加PCR核酸檢測效率。陳時中說，已由經濟部與相關廠商聯繫，盤點產能，被認可檢驗單位最高可補助500萬元，透過補助購置高通量儀器或增加自動化設備，提升檢驗量，進而保護醫檢師。

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