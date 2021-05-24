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台灣史上第6位！徐薇淩奪LPGA首冠 蔡明忠頒激勵獎金

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

抗疫期間體壇報佳績，台灣大哥大（3045）贊助的高球女將徐薇淩在台灣時間今（24）日上午六點，成功於美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）純絲錦標賽摘下冠軍，這是她生涯中首座的LPGA冠軍獎盃，台灣大隨即宣布送出6位數激勵獎金，祝賀她寫下個人職業生涯中的最佳成績。

徐薇淩自2018年加入台灣大體育家庭後越戰越勇，今天順利拿下LPGA純絲錦標賽冠軍，也讓她成為目前在台灣世界排名順位第一的準奧運選手。台灣大哥大董事長蔡明忠第一時間向徐薇淩道賀，蔡明忠董事長表示，徐薇淩過去一個月在新加坡、泰國等地接連征戰，返美後更在五天只睡20小時情況下，發揮「能所不能」的精神，於LPGA純絲錦標賽首輪就打出暫居第1名的佳績，今日果然不負眾望，在關鍵局數抓下老鷹，奪下后冠。

徐薇在台灣疫情緊張、全民團結抗疫的時候，傳來如此振奮人心的好消息，相信必能鼓舞大家的士氣，共同面對疫情的挑戰。台灣大哥大總經理林之晨也表示，受到疫情影響，近期台灣充滿了許多負面「能量」，今天在一堆壞消息中，傳來徐薇淩奪冠的好消息，他除了恭喜薇淩外，也要謝謝她替全民加油打氣，台灣大會繼續給予她堅定的支持。

徐薇淩也在賽後激動落淚表示，這一個冠軍等了7年，今天終於如願以償，除了要感謝所有人的支持，更希望自己的努力，能給面臨疫情考驗的台灣，帶來正能量。看到徐薇淩受訪時激動落淚，許多熬夜替她加油的球迷與記者紛紛表示，看著薇淩在比賽過程中穩定的表現，完全沒有發現她內心的緊張，也很開心薇淩能沉著應戰，拿下冠軍。

徐薇淩 台灣大哥大 疫情

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