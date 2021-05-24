快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好消息！石門水庫下雨了 水利署啟動各水庫人工增雨

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
好消息！今天中午，石門水庫集水區終於下起傾盆大雨，讓乾渴許久的水庫能夠緩解一下。記者許正宏／攝影
好消息！今天中午，石門水庫集水區終於下起傾盆大雨，讓乾渴許久的水庫能夠緩解一下。記者許正宏／攝影

好消息！今天中午，石門水庫集水區終於下起傾盆大雨，讓乾渴許久的水庫能夠緩解一下。

根據清晨最新天氣預報顯示，今（24）日山區有午後對流發展，稍早也傳出石門水庫集水區降雨的好消息。同時，水利署也把握今日午後此降雨機會，先行通知寶二、永和山、仁義潭、烏山頭等水庫地面人工增雨作業小組，並於上午12時完成整備，於下午13時起陸續燃放增雨焰劑，期待把握午後對流增加集水區降雨量。

水利署進一步說明，目前鋒面雲系在台灣的北方海面，逐步往南移動，氣象預報評估午後山區逐漸有雷陣雨發展，中南部山區也有局部雷陣雨的機會，水利署除與氣象局保持密切聯繫外，藉由鋒面通過時及針對午後對流實施增雨作業，為求多留每一滴水於水庫集水區，解水庫乾旱之急。

石門水庫 水利署 氣象局

延伸閱讀

當缺水已是長期趨勢，台灣政府該怎麼因應？

影／久旱逢甘霖 石門水庫集水區下起傾盆大雨

慘！全台水庫快見底 「水豪」翡翠水庫蓄水率跌破六成

水庫清淤破歷年平均紀錄 今年已達896萬立方公尺

相關新聞

好景不常！經濟部：疫情三級警戒餐飲業比去年更慘

才說疫後景氣熱，5月國內疫情再起，內需產業將遇到比去年更嚴峻的考驗。經濟部統計處表示，4月批發、零售、餐飲三業營業額皆創...

旅遊業又被按暫停鍵 這次恐怕只有四分之一能活下來

疫情快速升溫，原本因為國旅而獲得一絲喘息空間的旅遊業者，又被迫按下「暫停鍵」。業者表示，疫情影響旅遊業的時間遠比其他行業更長，在目前營收歸零的情況下，只能靠著政府補助與口袋深度苦撐，而這波疫情，肯定會再有一波倒閉潮出現，推估留下的業者數量只會有過去的三分之一甚至四分之一。

長照法規大翻新 四項重點一次看

《長期照顧服務法》於本月三讀修正通過，安侯建業聯合會計師事務所指出，這次修法共有四大方向革新，包括打開收費天花板、開放私...

批發、零售、餐飲創「最強4月」 5月恐由紅翻黑

經濟部統計處今（24）日公布4月批發、零售及餐飲業營業額統計。4月批發業營業額為1兆67億元，年增22.2%；零售業營業...

製造業生產指數連15紅 5月「疫下」持續看漲

經濟部統計處今（24）日公布4月工業生產及製造業生產指數。4月工業生產指數122.80，為歷年同月新高，年增13.62%...

4月季調失業率3.71%近2年新低 5月關注疫情衝擊

主計總處今天公布4月失業率為3.64%，較上月下降0.03個百分點，經調整季節變動因素後的失業率則為3.71%，較上月下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。