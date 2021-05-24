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好消息！石門水庫下雨了 水利署啟動各水庫人工增雨
好消息！今天中午，石門水庫集水區終於下起傾盆大雨，讓乾渴許久的水庫能夠緩解一下。
根據清晨最新天氣預報顯示，今（24）日山區有午後對流發展，稍早也傳出石門水庫集水區降雨的好消息。同時，水利署也把握今日午後此降雨機會，先行通知寶二、永和山、仁義潭、烏山頭等水庫地面人工增雨作業小組，並於上午12時完成整備，於下午13時起陸續燃放增雨焰劑，期待把握午後對流增加集水區降雨量。
水利署進一步說明，目前鋒面雲系在台灣的北方海面，逐步往南移動，氣象預報評估午後山區逐漸有雷陣雨發展，中南部山區也有局部雷陣雨的機會，水利署除與氣象局保持密切聯繫外，藉由鋒面通過時及針對午後對流實施增雨作業，為求多留每一滴水於水庫集水區，解水庫乾旱之急。
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