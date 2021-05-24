好消息！石門水庫下雨了 水利署啟動各水庫人工增雨

疫情快速升溫，原本因為國旅而獲得一絲喘息空間的旅遊業者，又被迫按下「暫停鍵」。業者表示，疫情影響旅遊業的時間遠比其他行業更長，在目前營收歸零的情況下，只能靠著政府補助與口袋深度苦撐，而這波疫情，肯定會再有一波倒閉潮出現，推估留下的業者數量只會有過去的三分之一甚至四分之一。

2021-05-24 19:41