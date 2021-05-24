快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委爆：台電機組6至9月歲修違經濟部政策 台電回應了

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台電表示，過去6至9月不排機組歲修，主要是因用電尖峰較規律集中於可預期的夏季，核心關鍵是確保穩定供電。報系資料照
台電表示，過去6至9月不排機組歲修，主要是因用電尖峰較規律集中於可預期的夏季，核心關鍵是確保穩定供電。報系資料照

針對時代力量立委陳椒華今（24）日在臉書爆料，台電公布的四機組預計完成歲修的時間，「違背經濟部能源局往年要求6至9月不排大修的政策」，應對外說明清楚。對此，台電表示，過去6至9月不排機組歲修，主要是因用電尖峰較規律集中於可預期的夏季，核心關鍵是確保穩定供電

台電進一步指出，但近年極端氣候造成全國各地今年5月出現40度以上高溫，同步推升用電，5月用電屢創歷史空前紀錄，除創歷年5月新高，更擠進過往皆由7、8月創下的歷年用電史上第三高；加上國際疫情期間國內經濟民生用電持續增長，以及秋冬配合空品不良期間減煤增氣發電的環保調度考量等，使得台電必須在超過200部機組中隨時動態考量、調整機組歲修安排，滿足全年度不同時期的全國用電需求與多元因素，而台電也將持續滾動檢討機組大修排程。

台電目前有四座大型機組進入歲修，今（24）日起至5月28日預估每天亮出「供電吃緊」的黃燈，若有機組再出意外，恐再上演全台分區停電。

而台電目前還在歲修尚未歸隊的中大型火力機組包括大潭6號燃氣機組72.47萬瓩、大林6號燃氣機組55萬瓩、協和4號燃油機組50萬瓩，以及興達2號燃氣機組44.52萬瓩，裝置容量共近222萬瓩。分別要到6月中旬至7月中旬才能歸隊發電，預估今日起至28日將亮五天供電吃緊黃燈，預測用電高達3750萬瓩。

陳椒華今則質疑，歷經513和517大停電之後，原本歲修的六部機組有二部已經歸隊，但台電昨天卻仍發出本周一連五天恐供電吃緊的訊息，「細看台電公布的四機組預計完成歲修的時間從6月17日至7月17日，違背經濟部能源局往年要求6至9月不排大修的政策！」

台電 供電

延伸閱讀

今起5天供電吃緊 陳椒華爆：台電機組歲修違經濟部政策

供電吃緊已成新常態？今備轉容量率7.67%再亮黃燈

台電:未來五天供電吃緊

4座機組歲修 台電估24日起一連5天恐供電吃緊

相關新聞

好景不常！經濟部：疫情三級警戒餐飲業比去年更慘

才說疫後景氣熱，5月國內疫情再起，內需產業將遇到比去年更嚴峻的考驗。經濟部統計處表示，4月批發、零售、餐飲三業營業額皆創...

旅遊業又被按暫停鍵 這次恐怕只有四分之一能活下來

疫情快速升溫，原本因為國旅而獲得一絲喘息空間的旅遊業者，又被迫按下「暫停鍵」。業者表示，疫情影響旅遊業的時間遠比其他行業更長，在目前營收歸零的情況下，只能靠著政府補助與口袋深度苦撐，而這波疫情，肯定會再有一波倒閉潮出現，推估留下的業者數量只會有過去的三分之一甚至四分之一。

長照法規大翻新 四項重點一次看

《長期照顧服務法》於本月三讀修正通過，安侯建業聯合會計師事務所指出，這次修法共有四大方向革新，包括打開收費天花板、開放私...

批發、零售、餐飲創「最強4月」 5月恐由紅翻黑

經濟部統計處今（24）日公布4月批發、零售及餐飲業營業額統計。4月批發業營業額為1兆67億元，年增22.2%；零售業營業...

製造業生產指數連15紅 5月「疫下」持續看漲

經濟部統計處今（24）日公布4月工業生產及製造業生產指數。4月工業生產指數122.80，為歷年同月新高，年增13.62%...

4月季調失業率3.71%近2年新低 5月關注疫情衝擊

主計總處今天公布4月失業率為3.64%，較上月下降0.03個百分點，經調整季節變動因素後的失業率則為3.71%，較上月下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。