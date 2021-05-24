立委爆：台電機組6至9月歲修違經濟部政策 台電回應了

針對時代力量立委陳椒華今（24）日在臉書爆料，台電公布的四機組預計完成歲修的時間，「違背經濟部能源局往年要求6至9月不排大修的政策」，應對外說明清楚。對此，台電表示，過去6至9月不排機組歲修，主要是因用電尖峰較規律集中於可預期的夏季，核心關鍵是確保穩定供電。

台電進一步指出，但近年極端氣候造成全國各地今年5月出現40度以上高溫，同步推升用電，5月用電屢創歷史空前紀錄，除創歷年5月新高，更擠進過往皆由7、8月創下的歷年用電史上第三高；加上國際疫情期間國內經濟民生用電持續增長，以及秋冬配合空品不良期間減煤增氣發電的環保調度考量等，使得台電必須在超過200部機組中隨時動態考量、調整機組歲修安排，滿足全年度不同時期的全國用電需求與多元因素，而台電也將持續滾動檢討機組大修排程。

台電目前有四座大型機組進入歲修，今（24）日起至5月28日預估每天亮出「供電吃緊」的黃燈，若有機組再出意外，恐再上演全台分區停電。

而台電目前還在歲修尚未歸隊的中大型火力機組包括大潭6號燃氣機組72.47萬瓩、大林6號燃氣機組55萬瓩、協和4號燃油機組50萬瓩，以及興達2號燃氣機組44.52萬瓩，裝置容量共近222萬瓩。分別要到6月中旬至7月中旬才能歸隊發電，預估今日起至28日將亮五天供電吃緊黃燈，預測用電高達3750萬瓩。

陳椒華今則質疑，歷經513和517大停電之後，原本歲修的六部機組有二部已經歸隊，但台電昨天卻仍發出本周一連五天恐供電吃緊的訊息，「細看台電公布的四機組預計完成歲修的時間從6月17日至7月17日，違背經濟部能源局往年要求6至9月不排大修的政策！」

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