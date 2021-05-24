供電不受疫情影響 台電：已完成發電必要燃料庫存整備

本土疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心已宣布提升全國疫情警戒至第三級，台電今（24）日宣布，台電總管理處自即日起實施異地辦公措施，同時也針對供電需求完成材料盤點整備，及發電必要的燃料庫存數量，以確保供電不受疫情影響。

台電指出，因應疫情近期更加強人員分流管制，包括人員進出大樓動線分流、公文傳遞動線規劃、加強環境消毒與清潔區域分流、會議採分艙分流或視訊等，也提前利用假日期間進行搬遷準備，並於今日開始實施三階段異地辦公措施，並隨時滾動檢討。

至於異地辦公的方式，台電表示，運用原本會議室及餐廳等空間改為異地辦公場域，也綜合盤點鄰近各地方單位可用空間，將總管理處各單位約三分之一員工自今日起分三梯次陸續移至異地辦公，並杜絕兩區人員越區交流，避免單位業務受疫情影響無法正常運作。

台電強調，為了穩定供電，台電各單位除已完成備援人力機制及異地辦公規劃，也針對供電需求完成材料盤點整備，及發電必要的燃料庫存數量，以確保供電不受疫情影響。

台電進一步指出，位於台電總管理處的中央電力調度中心，是確保全國穩定電力的關鍵，因此在2009年即考量「異地備援」，在高雄同樣增設中央調度中心，成為全世界第一套雙主控中央調度中心。

此外，台電也提醒，目前台電各區營業處正常受理民眾申辦業務，且均嚴格落實防疫措施，台電呼籲，用戶若有必要進入台電各服務及辦公處所，請務必配戴口罩並完成實名制登記，也建議用戶可下載「台灣電力APP」，可自行在家申辦多項台電業務。

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