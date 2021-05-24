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勞動部最新減班休息統計 實施單位414家、人數3,925人

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
今（24）日公布最新減班休息統計，實施單位計414家，實施人數3,925人，與5月17日公布實施家數計403家，實施人數3,887人相比，增加11家、38人。圖為上班族搭台鐵示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照
今（24）日公布最新減班休息統計，實施單位計414家，實施人數3,925人，與5月17日公布實施家數計403家，實施人數3,887人相比，增加11家、38人。圖為上班族搭台鐵示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照

今（24）日公布最新減班休息統計，實施單位計414家，實施人數3,925人，與5月17日公布實施家數計403家，實施人數3,887人相比，增加11家、38人。其中，住宿餐飲業未明顯因新冠肺炎三級警戒而影響，後續有待觀察。

勞動部今日公布最新「勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計」實施事業單位計414家，實施人數3,925人。本次多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休9日至12日。

勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，運輸倉儲業、支援服務業持續低迷，占了減班人數將近一半；這部分除非大環境有所改變，否則很難有所改善。製造業則是表現平穩，人數甚至較前期減少，呈現趨穩狀態。

隨著全國進入疫情三級警戒是否已經衝擊國內服務產業，黃維琛表示，這次住宿餐飲業中有5家、63人實施減班休息統計，都屬於規模不大的業者。但目前並沒有明顯出現疫情對住宿餐飲業的負面影響，勞動部將會持續觀察。

黃維琛補充，假如疫情有進一步變化，勢必會衝擊到住宿餐飲業，既使有部分業者可以推動外帶服務，但是如吃到飽業者等主銷內用客的營業模式將較難有調整。

餐飲業 疫情

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