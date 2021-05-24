中火9號機爆管 台電：已啟動中火6號機

台電又傳機組故障，台中火力發電廠9號機今（24）日，其裝置容量55萬瓩全部歸零，讓用電增加風險。台電受訪表示，中火9機是今天早上約4時因為爆管故障而解聯。台電已在8時20分啟動中火6號機，兩者與同樣都是55萬瓩的燃煤機組，預計下午14時、15時就可以併聯，不影響供電。

針對爆管原因，台電表示可能是壓力太大或是管壁出現狀況，但詳細原因還有待查證。台電表示，用電方面，因為5月供電尖峰已經上修，原本3500萬瓩因為天氣炎熱、居家隔離及景氣暢旺都諸多因素，已經上升到3720萬瓩至3750萬瓩之間；目前都維持在7%至8%備轉容量率，不會發生分區限電現象。

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