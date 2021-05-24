回收補助費率降兩成來到10年新低 造紙公會批開倒車

疫情嚴峻、水情吃緊，使一次性食品容器需求旺，不過，造紙公會痛批，基管會開倒車，預告調降回收補助費率兩成上下，為近10年來新低，沒有考慮疫情期間回收工作者外出移動的風險和收入不足的窘境，等於是開循環經濟倒車。

受到本土疫情升溫加上水情吃緊，國內使用紙容器、紙餐盒需求大，回收處理也是重要的配套議題。負責國內應回收廢容器回收處理的環保署回收基管會上周召開「應回收廢容器回收清除處理補貼費率修正草案」業者公聽會議，宣布即將調降廢紙盒包、廢鋁箔包、紙餐具等三項補貼費率，降至10年來新低。

造紙公會憂心紙容器、紙餐盒補貼費率和廢紙收購幾無價差的情況下，將嚴重打擊近幾年分流推廣成效，更沒有考慮疫情期間回收工作者外出移動的風險和收入不足的窘境，因此，強烈建議維持現行補貼費率。

根據環保署公布2020年廢紙餐具回收量達15.99萬公噸，較2019年增加將近1倍，基管會說明回收率逐年成長，超過徵收費率所設算回收率，導致基金收支不平衡，為穩定回收基金及回收處理體系運作，基管會預計調降回收清除處理補貼費率以節省支出，其中紙餐具回收清除處理補貼費率，即將從7.25元降至5.69元，降幅達21.5%。廢紙盒包、廢鋁箔包也將從7.25降至5.91元，降幅18.5%。

目前國內紙容器、鋁箔包、紙餐具三間處理業者都是造紙公會會員，包括連泰紙業、正隆（1904）竹北廠、華紙（1905）台東廠。

造紙公會表示，疫情拉高外帶外送需求，紙容器、紙餐盒等一次性餐具用量暴增，更應該維持補助誘因穩定回收處理量能。廢紙收購價和紙容器補貼費率應有明顯有感的價差，受到疫情影響，廢紙價格每公噸來到280美元已經高居不下，一但回收補貼費調降，補貼費率與廢紙價格之間幾無差別，回收業者誘因不足，建立的分流習慣就會一夕摧毀，讓紙容器回收走上回頭路，過去各界提高回收率的努力恐功虧一簣。

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