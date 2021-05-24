長服法三讀 KPMG：有四大影響 長照產業新一波整併開始

新修正的長期照顧服務法18日經立法院三讀，KPMG安侯建業健康照護與生技服務產業團隊主持人蘇嘉瑞醫師/律師指出，本次修法有四大重點，影響最大的是限制服務費用，這也將限制未來服務「差異化」的發展。

其他三大重點包括，在教育體系跨域上，能收到「訓用合一」及「資產活化」的雙重效果；而服務機構特約的授權，似能鋪陳出未來「醫養合一」的基礎；最後在個案與員工權益保護上面，保障員工權益才會有優質個案照顧。

蘇嘉瑞逐項說明：一、管控服務費用的限制：這次修法新增第8條之1第3項，明定長照機構應依規定向服務使用者收取自負額，不得減免費用或自行吸收，並增列第49條第1項罰則，可對違反該規定之機構處以罰鍰，並應追收減免之費用。長照服務成本的對價，法規上已建立起費用的天花板及地板框架，在服務品質與成本費用無法完全脫鉤下，似可見未來長照機構所能提供之服務類型，政策上或將更朝向「普及化」而遠離「差異化」發展。

他說，尤其是向上服務時以提供使用者於告知同意後的選擇權利，將是法人機構的管理階層在擬定未來發展策略時，所應進行思考的。

二、促進教育體系的跨域：蘇嘉瑞說，過去僅有成立長期照顧服務機構法人(含財團法人及社團法人)，方能設立住宿式或綜合式長照機構以及提供「住宿式服務」，本次修法第22條並配合原私立學校法第50條規定，開放設有長照相關科系私立高中職以上學校，且僅以提供學校作為教學、實習及研究用途為限，得以學校法人名義附設住宿式長照機構。修法後相關長照科系可達到「訓用合一」的效益，閒置校舍亦能「資產活化」。不過為對於私校退場這種已受專案輔導學校，立院以附帶決議限制其設立，避免濫用。

三、建立機構特約的授權：長照體制的機構服務鏈已由政府採購模式逐漸改採特約機構模式。過去是以政府採購的標案方式，但受採購法規限制與費用核付容易遲延，近年來已逐漸改用類似全民健保服務的特約機構方式。本次以第32條之1來增加特約長照機構的法律授權基礎，規範地方政府得與長照機構特約，其申請資格程序、審查基準、年限條件、違約處理及其他相關事項，則授權中央主管機關定之。

蘇嘉瑞說，而銀髮照顧的整體服務生態鏈，必然包含長照安養、疾病醫療甚至安寧緩和，不但難以分割也應予整合，本次長照機構特約授權的法制化，或許透露出未來「長照健保」服務整合或是「醫養合一」產業整合的新契機。

四、保障個案及員工權益：過去因曾發生未立案機構的火災致死案件，新增第39條之1，立法授權主管機關可進入未立案機構檢查。並新增第47條之1的處罰規定，若對其服務對象有遺棄、身心虐待、歧視、傷害、違法限制其人身自由或其他侵害其權益之情事，可處其負責人罰鍰、公布名稱，並得按次處罰；若致服務對象死亡，提高罰鍰到20萬到100萬元。而在保護照服員工的權益上，也新增第32條之2，要求為所僱長照人員投保勞健保、職災就業保險及退休金等。

蘇嘉瑞認為，本次修法必然增加長照的運營成本，也會對現存長照機構進行壓力測試，無論是選擇要升級或是淘汰，或許是新一波長照服務機構整併的開始。

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