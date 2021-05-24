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慘！全台水庫快見底 「水豪」翡翠水庫蓄水率跌破六成

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
水情嚴峻不樂觀！就連有「水豪」之稱的翡翠水庫蓄水率今（24）日都已跌破六成，目前僅剩下59.7%，其餘桃園以南各水庫，更是幾乎各個都快見底了。圖／聯合報系資料照片
水情嚴峻不樂觀！就連有「水豪」之稱的翡翠水庫蓄水率今（24）日都已跌破六成，目前僅剩下59.7%，其餘桃園以南各水庫，更是幾乎各個都快見底了。圖／聯合報系資料照片

水情嚴峻不樂觀！就連有「水豪」之稱的翡翠水庫蓄水率今（24）日都已跌破六成，目前僅剩下59.7%，其餘桃園以南各水庫，更是幾乎各個都快見底了。

氣象專家們都分析，本周開始有兩波梅雨鋒面來臨，對紓解水荒有一定幫助，看來只有大家一起集氣，祈禱本周兩波鋒面能稍微解旱，讓已逼近「供五停二」的桃園和新竹各水庫真能「望梅止渴」。只是，本周的降雨量，還有接下來的降雨得下對地方都是關鍵，否則恐怕也將衝擊竹科部分廠商營運。

梅雨鋒面喊了許久就是不來，目前石門水庫蓄水率已跌破一成，僅剩8.6%，寶二水庫與永和山水庫也分別只有2.8%、2.1%，鯉魚潭水庫更慘只有1.7%。如果本周兩波鋒面集水區沒有超過100毫米雨量，6月1日起新竹地區的水情燈號也將轉紅燈，進入供五停二的範圍。

為了節約用水共體時艱，竹科半導體大廠節水率已提高到17%，新竹市政府也增加海淡廠運轉量，水利署的挖深水井和截取伏流水等多項措施，已儘量減少水庫的支出。不過接連多日的高溫，水庫蒸發的速度快，山區也沒有雷陣雨溢注，才使得竹苗三座水庫乾到出乎各界的預期。

根據水利署官網，全台主要水庫水位續探低，桃園地區供水轉為橙燈，石門水庫蓄水率僅剩8.6%。新竹以南水庫蓄水率多跌破一成，寶二僅2.8%，永和山、曾文、鯉魚潭、德基幾乎見底。

石門水庫 雨量 梅雨

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