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供電吃緊已成新常態？今備轉容量率7.67%再亮黃燈

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電今（24）日再亮「供電吃緊」黃燈。昨日跳機的大林1號機也已完成修復併聯發電，台電預估今日尖峰備轉容量率為7.67%。報系資料照
台電今（24）日再亮「供電吃緊」黃燈。昨日跳機的大林1號機也已完成修復併聯發電，台電預估今日尖峰備轉容量率為7.67%。報系資料照

持續高溫，在家防疫用電需求提高、製造業接單量增、機組歲修等因素，台電今（24）日再亮「供電吃緊」黃燈。昨日跳機的大林1號機也已完成修復併聯發電，台電預估今日尖峰備轉容量率為7.67%。

台電表示，以目前機組歸隊的供電情形，若今日也沒有機組故障的話，供電應該還可以應付得來。

只是，台電預估今起至周五（28日）用電量都將是黃燈，尖峰負載最高將達3,750萬瓩，恐怕得要到周末才會回到「供電充裕」的綠燈。

根據台電的資料顯示，今天供電備轉容量率達7.67%，預估尖峰備轉容量283.8 萬瓩，目前林口3號機、核三1號機都已滿載，大林1號機也已修復，只是疫情持續升溫居家辦公比例激增，又高溫炎熱，因此台電預估今天最高用電量3,700萬瓩，因此持續亮出代表供電吃緊的黃燈。

此外，適逢台電四大機組尚在歲修，供電可說是捉襟見肘。目前還在歲修尚未歸隊的中大型火力機組包括大潭6號燃氣機組72.47萬瓩、大林6號燃氣機組55萬瓩、協和4號燃油機組50萬瓩，以及興達2號燃氣機組44.52萬瓩，裝置容量共近222萬瓩。

台電評估，這四部機組完成歲修的時間點大約在6月17日至7月19日之間。此外，因燃料貯存槽爆滿而要提早要在6月中旬除役的核二1號機，雖受燃料限制，但近來發電量也約有85萬瓩，停機後勢必讓供電更吃緊。

不過，台電也透露，接下來民營麥寮三號燃煤機組、民營嘉惠燃氣機組，發電量都將再往上提升，會讓這周末備轉容量率來到10%以上。

台電 供電

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