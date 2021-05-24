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桃竹水荒 警報未解
水情嚴峻不容樂觀，主要供應新竹地區的寶山、寶二水庫蓄水率持續探底，截至昨（23）日下午5時分別僅剩7.5%、2.9%，若老天降雨再沒下對地方，水情持續惡化，新竹地區供水恐將自6月1日起轉紅燈，實施「供五停二」，隨著節水力道提升，恐將衝擊竹科部分廠商營運，本周降雨量將是關鍵。桃園地區供水已自5月21日轉為橙燈，石門水庫蓄水率僅剩9%，水情持續拉警報。
根據水利署官網，全台主要水庫水位續探低，新竹以南水庫蓄水率多跌破一成，寶二僅2.9%，永和山、曾文、鯉魚潭、德基皆幾乎見底。
根據天氣預報，接下來一周有兩波鋒面襲台，然而中央氣象局表示，主要下在北部、東半部，且都以午後雷雨為主，對中南部水情助益不大。
旱災中央災害應變中心日前召開會議，至5月31日前，若集水區累計降雨量未達100毫米，新竹地區將自6月1日起轉為紅燈，實施供五停二，影響約33萬戶；有獨立供水系統的竹科雖不會「供五停二」，但總量管制節水自15%提高到17%，將使部分廠商水量不足，須使用水車載運。
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