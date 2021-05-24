快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃竹水荒 警報未解

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

水情嚴峻不容樂觀，主要供應新竹地區的寶山、寶二水庫蓄水率持續探底，截至昨（23）日下午5時分別僅剩7.5%、2.9%，若老天降雨再沒下對地方，水情持續惡化，新竹地區供水恐將自6月1日起轉紅燈，實施「供五停二」，隨著節水力道提升，恐將衝擊竹科部分廠商營運，本周降雨量將是關鍵。桃園地區供水已自5月21日轉為橙燈，石門水庫蓄水率僅剩9%，水情持續拉警報。

根據水利署官網，全台主要水庫水位續探低，新竹以南水庫蓄水率多跌破一成，寶二僅2.9%，永和山、曾文、鯉魚潭、德基皆幾乎見底。

根據天氣預報，接下來一周有兩波鋒面襲台，然而中央氣象局表示，主要下在北部、東半部，且都以午後雷雨為主，對中南部水情助益不大。

旱災中央災害應變中心日前召開會議，至5月31日前，若集水區累計降雨量未達100毫米，新竹地區將自6月1日起轉為紅燈，實施供五停二，影響約33萬戶；有獨立供水系統的竹科雖不會「供五停二」，但總量管制節水自15%提高到17%，將使部分廠商水量不足，須使用水車載運。

石門水庫 雨量

延伸閱讀

水情嚴峻 新竹是否供五停二本周是關鍵

校園節水抗旱大作戰 裝省水器材回收雨水再利用

桃園供水剩15天 新竹下月分區供水

石門水庫破10% 桃園水情恐亮紅燈

相關新聞

新冠檢測試劑 掀起搶購潮

國內新冠本土確診人數近3,000例，市場爆快篩、PCR試劑掀搶購潮，多家檢測試劑廠指出，上周起政府、醫院、企業三方就多方...

碳中和效應 傳產業迎商機

今年以來包括鋼鐵、石化、水泥、紙漿、玻璃等各項原物料價格同步狂飆，業者普遍認為，這不是曇花一現，原物料市場經過長期整理，...

台電:未來五天供電吃緊

在家防疫用電需求提高、製造業接單量增、機組歲修等因素，導致近日用電吃緊。台電昨（23）日原預估備轉容量約9.17%，呈「...

缺水成台灣日常 伏流水能幫忙

台灣面臨半世紀最嚴峻旱災，隨氣候變異加劇，「缺水」恐成日常，但政府水資源開發屢遭學界批評「窘態畢露」。學者調查，每年直接...

紓困預算追加2,100億 31日三讀

本土疫情升溫，立法院雖已停會防疫，但為讓新增2,100億元紓困預算能盡早到位，決議在5月31日召開立法院會，三讀修正草案...

【財經展望周報】4月景氣信號可望連3紅／大停電檢討報告出爐

台灣在5天內發生513、517兩次大停電，行政院要求經濟部在一周內提出檢討報告，預計本周出爐。經濟部長王美花日前以影片方式再次道歉，更指出「政府不該怪東怪西」。她表示，將督導台電在一周內把相關檢討與改善報告提出，之後再決定相應懲處。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。