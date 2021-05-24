台電:未來五天供電吃緊

在家防疫用電需求提高、製造業接單量增、機組歲修等因素，導致近日用電吃緊。台電昨（23）日原預估備轉容量約9.17%，呈「供電吃緊」黃燈，但因大林1號機跳機，加上連日高溫，昨天尖峰用電出現在晚間7時13分的3,211萬瓩，備轉容量率降至6.99%。

台電並預估周一（24日）至周五（28日）用電量都將是黃燈，尖峰負載最高將達3,750萬瓩，要到周末才會回到「供電充裕」的綠燈。

近期氣溫飆高、景氣升溫致製造業接單量成長，加上疫情讓不少民眾、學生在家上班或上課，用電需求飆升，但適逢台電四大機組尚在歲修，供電捉襟見肘。

值得注意的是，天氣炎熱也讓機組頻頻跳機，昨天下午5時，裝置容量80萬瓩的大林1號機就故障跳機，台電表示，已在搶修中，預計晚間可修復，不影響今日供電。不過，截至昨晚10時，大林1號機故障仍未修復。

台電目前還在歲修尚未歸隊的中大型火力機組包括大潭6號燃氣機組72.47萬瓩、大林6號燃氣機組55萬瓩、協和4號燃油機組50萬瓩，以及興達2號燃氣機組44.52萬瓩，裝置容量共近222萬瓩。台電評估，這四部機組完成歲修的時間點大約在6月17日至7月19日之間。此外，因燃料貯存槽爆滿而要提早要在6月中旬除役的核二1號機，雖受燃料限制，但近來發電量也約有85萬瓩，停機後勢必讓供電更吃緊。

水情持續吃緊也讓水力發電派不上用場，截至昨日傍晚6時止，昨日水力、抽蓄發電僅占整體發電量近2.5%、近770MW（百萬瓦）；風力發電也因季節因素，僅占整體發電量0.085%、幾乎微不足道。再生能源只剩太陽光電勉強撐場，不過日落之後也是停機。

台電透露，接下來民營麥寮三號燃煤機組、民營嘉惠燃氣機組，發電量都將再往上提升，會讓這周末備轉容量率來到10%以上。

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