紓困預算追加2,100億 31日三讀

本土疫情升溫，立法院雖已停會防疫，但為讓新增2,100億元紓困預算能盡早到位，決議在5月31日召開立法院會，三讀修正草案。同時，行政院近期也研議以營業額衰退五成為「艱困」標準，將給予企業、自營業者員工薪資補貼。

新冠肺炎本土疫情近來急劇升溫，全台進入第三級疫情警戒，也讓台灣經濟面臨比去年更為嚴峻的挑戰，預估會產生更多紓困需求。

為此，行政院盤整過往的防疫、紓困、振興預算執行成效後，於5月13日函請立法院修正紓困特別條例，除將施行期間延長至2022年6月30日外，也將預算額度上限再增加2,100億元，總額提高至6,300億元。

行政院官員表示，先前紓困條例特別預算，已由立法院分別在去年3月13日、5月8日以及10月23日，三度通過增加預算數額，最後共計有4,199.47億元。

主計總處統計，先前的預算數額，扣除捐助信保基金保證專款720億元、疫苗採購經費近200億元，預估到今年6月底，還有388億元可以支應。

官員表示，由於先前已將預估所需的防疫預算都匡列好，這次追加的2,100億元，預估會用在對各產業與個人的紓困之用，不過疫情仍在變化，仍得視實際狀況滾動檢討。

據悉，行政院長蘇貞昌日前找各部會盤整新一波紓困方向，並初步研議要沿用去年標準，亦即營業額衰退五成，作為給予員工薪資補貼、營運資金補貼的標準。

官員表示，本次討論並未侷限於特定產業別或職業別，因此對於自營業者或無一定雇主之勞工，或是農漁民等，也都朝向給予紓困協助。

官員透露，針對非企業的個人紓困對象，因先前都已有實施經驗，各部會手上已有可能受影響的清單與表格等，若決定要實施，預估可以很快就上手。

至於本次疫情衝擊較明顯者包括餐飲業、旅遊業。官員說明，由於疫情仍在發展中，且各產業中不同企業受影響衝擊狀況，也都不盡一致，因此還是先以受衝擊影響程度為標準為宜。

官員說明，蘇揆已指示主計單位、各部會，盡速盤整、比對預算與各行業需求，只要待立法院三讀通過修正後，就會盡速編列預算，提供國人所需的紓困。

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