快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紓困預算追加2,100億 31日三讀

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

本土疫情升溫，立法院雖已停會防疫，但為讓新增2,100億元紓困預算能盡早到位，決議在5月31日召開立法院會，三讀修正草案。同時，行政院近期也研議以營業額衰退五成為「艱困」標準，將給予企業、自營業者員工薪資補貼。

新冠肺炎本土疫情近來急劇升溫，全台進入第三級疫情警戒，也讓台灣經濟面臨比去年更為嚴峻的挑戰，預估會產生更多紓困需求。

為此，行政院盤整過往的防疫、紓困、振興預算執行成效後，於5月13日函請立法院修正紓困特別條例，除將施行期間延長至2022年6月30日外，也將預算額度上限再增加2,100億元，總額提高至6,300億元。

行政院官員表示，先前紓困條例特別預算，已由立法院分別在去年3月13日、5月8日以及10月23日，三度通過增加預算數額，最後共計有4,199.47億元。

主計總處統計，先前的預算數額，扣除捐助信保基金保證專款720億元、疫苗採購經費近200億元，預估到今年6月底，還有388億元可以支應。

官員表示，由於先前已將預估所需的防疫預算都匡列好，這次追加的2,100億元，預估會用在對各產業與個人的紓困之用，不過疫情仍在變化，仍得視實際狀況滾動檢討。

據悉，行政院長蘇貞昌日前找各部會盤整新一波紓困方向，並初步研議要沿用去年標準，亦即營業額衰退五成，作為給予員工薪資補貼、營運資金補貼的標準。

官員表示，本次討論並未侷限於特定產業別或職業別，因此對於自營業者或無一定雇主之勞工，或是農漁民等，也都朝向給予紓困協助。

官員透露，針對非企業的個人紓困對象，因先前都已有實施經驗，各部會手上已有可能受影響的清單與表格等，若決定要實施，預估可以很快就上手。

至於本次疫情衝擊較明顯者包括餐飲業、旅遊業。官員說明，由於疫情仍在發展中，且各產業中不同企業受影響衝擊狀況，也都不盡一致，因此還是先以受衝擊影響程度為標準為宜。

官員說明，蘇揆已指示主計單位、各部會，盡速盤整、比對預算與各行業需求，只要待立法院三讀通過修正後，就會盡速編列預算，提供國人所需的紓困。

疫情 立法院

延伸閱讀

新北改裝公車成防疫巴士 協助運送輕症者

醫療物資及殯葬傳哄抬 侯友宜：嚴查重罰

居家防疫餐+放電！樂天皇朝推「8色小籠包DIY套組」

蔡英文：防疫一起努力 不能讓認知作戰撕裂台灣

相關新聞

新冠檢測試劑 掀起搶購潮

國內新冠本土確診人數近3,000例，市場爆快篩、PCR試劑掀搶購潮，多家檢測試劑廠指出，上周起政府、醫院、企業三方就多方...

碳中和效應 傳產業迎商機

今年以來包括鋼鐵、石化、水泥、紙漿、玻璃等各項原物料價格同步狂飆，業者普遍認為，這不是曇花一現，原物料市場經過長期整理，...

台電:未來五天供電吃緊

在家防疫用電需求提高、製造業接單量增、機組歲修等因素，導致近日用電吃緊。台電昨（23）日原預估備轉容量約9.17%，呈「...

缺水成台灣日常 伏流水能幫忙

台灣面臨半世紀最嚴峻旱災，隨氣候變異加劇，「缺水」恐成日常，但政府水資源開發屢遭學界批評「窘態畢露」。學者調查，每年直接...

紓困預算追加2,100億 31日三讀

本土疫情升溫，立法院雖已停會防疫，但為讓新增2,100億元紓困預算能盡早到位，決議在5月31日召開立法院會，三讀修正草案...

【財經展望周報】4月景氣信號可望連3紅／大停電檢討報告出爐

台灣在5天內發生513、517兩次大停電，行政院要求經濟部在一周內提出檢討報告，預計本周出爐。經濟部長王美花日前以影片方式再次道歉，更指出「政府不該怪東怪西」。她表示，將督導台電在一周內把相關檢討與改善報告提出，之後再決定相應懲處。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。