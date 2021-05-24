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新冠檢測試劑 掀起搶購潮

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導
新冠快篩、PCR試劑掀搶購潮，短時間內恐缺貨，多家大廠均緊急生產中。（路透）
新冠快篩、PCR試劑掀搶購潮，短時間內恐缺貨，多家大廠均緊急生產中。（路透）

國內新冠本土確診人數近3,000例，市場爆快篩、PCR試劑掀搶購潮，多家檢測試劑廠指出，上周起政府、醫院、企業三方就多方詢問試劑採購，雖一周內仍足以庫存支應，但因廠商備貨不多，短時間內恐缺貨，多家大廠包括寶齡、泰博、安特羅、普生、亞諾法等均緊急生產中。

新冠檢測需求急切，竹科檢測大廠說，上周五（21日）訂單突然湧入，電話接不完，每通電話來都是要「掃貨」，甚至可用「搶貨」形容，來搶買的單位包括醫院（醫材代理業者）、政府單位還有竹科電子廠。廠商說，上周六日起公司已經全面加班，但仍憂心，短線恐有缺貨疑慮，恐鬧檢測荒。

業者指出，由於法規尚未正式准許企業採購檢測試劑，對此，企業甚至邀請檢測廠，派出團隊到各廠房設置快篩檢測站，其目的就是要能確保供應鏈安全。可見全台對檢測試劑需求緊急。

新冠本土昨新增287例，校正回歸170例，總計457例。連九天單日均破百例。因疫情續升疑慮，政府、醫院甚至企業都超前部署，搶訂快篩檢測試劑。

業者說，醫院方面都是委託醫材檢測代理商詢問，業者幾乎是要包產能的方式下單，現有的庫存也都掃光，不管是PCR還是快篩；此次檢測需求之所以那麼急切，因為英國變種病毒株的傳染力太強，必須儘速讓他現形，否則難以防堵。

至於政府方面，目前北中南都有縣市政府單位向各大檢測廠要試劑，業者說，一開始會有少量的現有試劑捐贈給政府單位，但後續的採購訂單仍須視產能狀況因應，因為各方都來搶，產能仍須調配。

中央流行疫情指揮中心近日鬆口，將研擬企業購買快篩試劑，特別的是，衛福部正規劃將新冠快篩納入健保給付，未來一般診所即可進行篩檢，預估很快就會施行。另有相關鬆綁計畫，都正在內部討論中。

專家指出，高危險族群如醫護人員、運輸業者、外送或餐飲從業人員，每天接觸大量人群，有定期篩檢的必要性，以確保安全。若主管機關未來開放企業購買，或是將快篩納入健保給付，都會有配套措施。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

健保給付 疫情

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