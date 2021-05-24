疫情中心：快篩合格產品 健保將支持

本土疫情暴增，不僅造成疫檢塞車，疫情指揮中心指揮官陳時中昨（23）日表示，市面上現有快篩產品，將由衛福部所屬實驗室進行驗證，若符合標準，將由健保來支持基層醫療使用快篩試劑。

疫情指揮中心22日公布，因為疫調塞車，因此必須透過「校正回歸」調高確診數目。陳時中說明，為了不再繼續校正下去，須採取幾項措施，包括簡化流程、以健保健康存摺，讓民眾快速看到篩檢結果，以及補助指定機構採購高通量檢驗儀，每家上限500萬元。

陳時中表示，針對市面上的快篩產品，為避免偽陽性增加不必要的醫療負擔，將委託昆陽實驗室進行平行試驗和統計，看哪個效果最符合需要，再透過健保讓基層都可以使用快篩，一旦指引確認後就會開放。

此外，傳出鴻海集團有意引進上海復星醫藥代理的BNT疫苗來台，陳時中回應，這需向衛福部提正式接洽，才能夠了解確切情形。

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