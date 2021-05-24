快篩試劑黑市飆天價 一盒1萬元

檢測需求孔急，竹科園區內一家專做PCR（核酸）檢測的大廠透露，上周五（21日）單日出貨給國內就創歷史紀錄，以旗下的VTM（病毒採集套組）為例，單一天就出貨近千萬元，業績成長數十倍。業者稱，對業績而言前所未見，但對防疫來說是危機所在。

對於訂單爆量，業者說，這對檢測產業是好事，但對防疫則不一定。近期，全台各地都爆出一般民眾「團購」快篩，甚至價格偏高也要買，顯示民眾的恐慌心理，業者建議，政府不妨開放給民眾「有條件」的買，有法令與配套，讓防疫真正落實。

據了解，近期有不少快篩檢測試劑在黑市流竄，甚至有國內大廠的產品，一盒檢測試劑20組，黑市要價新台幣1萬元。業者說，這不僅是「天價」，根本就是賣給傻瓜的價格，卻仍然受到搶購。

專家指出，快篩檢測是防疫的第一道防線，讓新冠病毒顯影、現形的重要工具，政府下令讓他有條件的普及化，不僅可以讓民眾落實自主防疫，也讓大眾免於確診的恐懼，也免得錯誤的數據影響防疫進度。

免於恐懼是基本人權，當初政府以公權力分配口罩，就做得很好。專家認為，應該儘速讓企業採購新冠檢測試劑落實，大眾也能盡快在通路買到試劑，自行檢測確認感染與否，如此也能有效防止疫病傳播。

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