科技、金融業 擴大居家上班

國內疫情拉警報，繼大立光、和碩、世界先進、台積電之後，研華、廣達昨（23）日均傳出員工快篩呈現陽性或確診的消息，再度讓科技業人心惶惶。為強化防疫，電子代工龍頭鴻海昨天再拉高集團防疫層級，即日起至5月30日止，工作地位於雙北各廠區，以及居住地位於雙北但在其他縣市工作的員工，全數採居家上班。

金融業也持續傳出有員工確診，昨日再增加第一銀行與玉山銀行員工確診。在雙北疫情持續增溫、金融業行員確診案例數上升之下，目前先以異地備援方案因應防疫的公股行庫，本周起將提前展開A、B組居家辦公運作，其中，兆豐銀總行到分行將全面於今日起展開AB組居家辦公，一銀預估在本周三、周四先以北台灣分行先行，估計約有七、八十家分行，華銀本周先局部試辦，規劃下周再於北北基逾90家分行大規模施行居家辦公。

研華昨天表示，林口辦公區一名員工確認快篩陽性，另有兩位員工出現症狀正等候快篩結果。另外，總部同樣位於林口的廣達昨天也證實一名員工確診，總部大樓同仁將自今（24）日起連續三日居家上班，以進行防疫及消毒作業。廣達及研華皆強調，營運與廠區皆正常運作不受影響。

鴻海集團昨日升級防疫措施，即日起至5月30日止，工作地位於雙北地區各廠區，以及居住地位於雙北地區但在其他縣市工作的員工同仁，全數採居家上班。雙北各廠區5月30日前，除維護廠區生產、安全的必要人員外，其餘員工及外包廠商一律不得進廠。

民營金控、銀行大多數已經啟動AB組居家辦公，以兩組人力輪流進辦公室、居家辦公，相互不接觸，提高防疫效能，包括開發金、國泰金都已超過五成。

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