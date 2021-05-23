大林1號燃煤機組跳機 台電：鍋爐點火凌晨零時前可併聯

全台用電吃緊，台電大林廠1號燃煤機組今天傍晚5點零1分跳機。台電表示，晚上8點15分檢修完成，機組依程序起動中，晚上9點20分鍋爐點火，預計凌晨零時前完成併聯，不影響供電。

台電表示，大林廠1號燃煤機組跳機，經查是發電機比壓器保險絲開路，造成電壓回授信號異常，導致保護電驛動作後跳機。

今晚南部又熱翻了，加上疫情3級警戒，民眾多半待在家中，使得用電量大增。台電統計至晚間7時的用電量為3173.6萬瓩，預估最高用電打3250萬瓩，今日最大供電能力為3548.1萬瓩。

台電表示，晚上8點15分已完成檢修，9點20分鍋爐點火，預計凌晨零時前可完成併聯。

高雄民眾說，天氣實在太熱，已儘量把不用的電器插題拔掉了，不開冷氣實在睡不好。全家宅在家中，用電量的確會增加。

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