聽新聞
test
0:00 / 0:00
大林1號燃煤機組跳機 台電：搶修中、不影響今晚供電
全台用電量吃緊，台電今（23）日晚間表示，大林1號燃煤機組傍晚因「勵磁系統」過電壓保護電驛動作，導致跳機，目前正搶修中，預計今晚就能恢復供電，不影響今晚供電。
近期天氣炎熱，加上疫情之故，許多人都待在家防疫，讓用電量大增。台電統計至晚間7時的用電量為3,173.6萬瓩，預估最高用電打3,250萬瓩，今日最大供電能力為3,548.1萬瓩。
台電表示，在今日傍晚5時01分時，裝置容量為80萬瓩的大林1號燃煤機組，因「勵磁系統」過電壓保護電驛動作，導致跳機，目前正在搶修中。
台電表示，本次故障的控制系統，只需更換控制卡即可，預計今晚就可修復並恢復供電。
台電說明，今晚各地有局部降雨而降溫，因此降低電力附載，扣掉該機組裝置容量80萬瓩，整體供電仍有餘裕，不影響今晚供電。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言