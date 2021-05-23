大林1號燃煤機組跳機 台電：搶修中、不影響今晚供電

全台用電量吃緊，台電今（23）日晚間表示，大林1號燃煤機組傍晚因「勵磁系統」過電壓保護電驛動作，導致跳機，目前正搶修中，預計今晚就能恢復供電，不影響今晚供電。

近期天氣炎熱，加上疫情之故，許多人都待在家防疫，讓用電量大增。台電統計至晚間7時的用電量為3,173.6萬瓩，預估最高用電打3,250萬瓩，今日最大供電能力為3,548.1萬瓩。

台電表示，在今日傍晚5時01分時，裝置容量為80萬瓩的大林1號燃煤機組，因「勵磁系統」過電壓保護電驛動作，導致跳機，目前正在搶修中。

台電表示，本次故障的控制系統，只需更換控制卡即可，預計今晚就可修復並恢復供電。

台電說明，今晚各地有局部降雨而降溫，因此降低電力附載，扣掉該機組裝置容量80萬瓩，整體供電仍有餘裕，不影響今晚供電。

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