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台電四機組歲修致供電吃緊 要到周末才亮綠燈

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
台電預估24日至28日用電量都會是黃燈，要到周末才會回到綠燈。報系資料照
台電預估24日至28日用電量都會是黃燈，要到周末才會回到綠燈。報系資料照

新冠肺炎疫情升溫，在家用電需求也提高。今（23）日備轉容量約9.17%，呈「供電吃緊」黃燈，然目前五座總裝置容量近309萬瓩大型機組中，仍有四座仍在歲修。台電預估24日至28日用電量都會是黃燈，要到周末才會回到綠燈。

在天氣炎熱、景氣升溫，且不少民眾因疫情在家上班的狀況下，導致用電需求提升，但適逢台電重要機組正在歲修，以及水情不佳讓水力發電受限，讓供電捉襟見肘，一度導致13日、17日發生機組故障，五天內就兩度停電。

台電估計今日電力資訊，截至今日下午4時為止，當時用電量將近3,060萬瓩，最高預估來到3,250萬瓩，預估尖峰備轉容量率為9.17%，呈現黃燈。

而台電預測未來一周電力供需預測，接下來從周一（24日）至周五（28日），備轉容量燈號都呈「供電吃緊」的黃燈，尖峰負載均在3,700萬瓩，要到周末（29、30日），才會回到「供電充裕」的綠燈。

台電分析，目前因防疫的關係，不只大人都在家上班，學生也因停課回家，加上天氣炎熱，都會使用更多電力，他們有注意到此現象，因此從寬估量，將用尖峰負載抓在3,750萬瓩。

台電目前五部大型機組， 總裝置容量高達近302萬瓩，其中包括林口3號燃煤機組為80萬瓩、大潭6號燃氣機組72.47萬瓩、大林6號燃氣機組55萬瓩、協和4號燃油機組50萬瓩，以及興達2號燃氣機組44.52萬瓩。

不過在這五部機組之中，除林口3號燃煤機組外，其餘四部大型機組，均在歲修之中。根據估算，這四部歲修中的大型機組，總裝置容量占近222萬瓩。  台電評估，協和4號燃油機組預估能在6月17日完成歲修，而興達2號燃氣機組則預估能在6月28日完成，大林6號燃氣機組則預估7月11日完成歲修，大潭6號燃氣機組估7月19日完成。

另外，還有裝置容量約為25萬瓩的南部4號燃氣機組，也在進行歲修。台電表示，目前該機組正在進行小型檢查保養，預估還需要約兩周，即可完成歲修。

台電也透露，接下來的周末，民營麥寮三號燃煤機組、民營嘉惠燃氣機組，都會將發電量再往上提升，因此會讓這周末的供電更為寬裕，備轉容量率可來到10%以上。

台電也分析，周末、假日用電較不吃緊是慣常現象，是因部分工廠非輪班制， 一般都是周一至週五的用電量會比較高，周末用電量較低，用電也比較不吃緊。

台電 供電

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