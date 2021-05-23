快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

中油：明起國內汽油每公升調漲0.1元、柴油不調整

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

中油今天宣布明（24）日凌晨零時起，國內汽油價格每公升調漲0.1元、柴油不調整，調整後的參考零售價分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升23.9元。

中油表示，本周受美國預估6月本土頁岩油產量增加、俄國表示伊朗核子協議談判取得進展等因素影響，導致國際油價下跌，本周調價指標7D3B週均價為每桶66.53美元，較前週66.89美元下跌0.36美元；另外新台幣兌美元匯率貶值0.040元，國內油價依公式計算跌幅為0.32%，原本應該調降。

但因為先前國內油價觸抵亞洲鄰國最低價的因素，有未調足的吸收金額，配合亞鄰最低價限制，下周國內汽油價格每公升將調漲0.1元、柴油不調整，另外還有應調未調的0.6元及1.3元，皆由中油吸收。

國際油價 中油

延伸閱讀

沒事別出門！明起汽油價格調漲0.1元、柴油不調整

本土疫情升溫！ 中油：加油、如廁務必戴上口罩

注意！明日起國內汽、柴油價格各調漲0.1元

油價小漲 估下周汽、柴油小漲0.1~0.2元

相關新聞

疫情蔓延 快篩試劑訂單爆發

本土疫情大爆發，政府一改去年對快速篩檢的被動態度，支持各地方政府建置篩檢站，由於國內業者過去因應國際市場，陸續開發出抗原...

景氣燈號 有望連三紅

國發會27日發布4月景氣對策信號，因出口暢旺，且4月尚未爆發嚴重疫情，民間消費活絡，預計景氣對策將續亮代表景氣熱絡「紅燈...

製造業防疫 經長兩指示

面對本土嚴峻疫情，經濟部長王美花昨（22）日鼓勵製造業，防疫期間盡可能安排半數人力在家上班，核心業務部分減少勞工出勤，可...

中油：明天起汽油價格調漲0.1元 柴油不調整

台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8...

勞動部宣布暫停人才發展品質評核 效期自動展延3個月

因應全國進入第三級疫情警戒，勞動部勞動力發展署宣布，即日起至5月28日止，全面暫停人才發展品質管理系統(TTQS)評核服...

【白話財經】每次停電都我家？這幾組「天龍組」不怕分區限電

經過513、517兩次全台大停電，民眾熱烈討論起自家的「輪流停電組別」。由於這兩次大停電，都是C、D組的民眾遭到輪流停電，引起民怨，台電在這之後，將規則從「每年」更換緊急分區限電組別，改為「每次」更換緊急限電組別。不過，看似每一組遭到分區限電的機率較平均了，卻還是有兩組「天龍組」永不參與限電。到底這些組是怎麼分的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。