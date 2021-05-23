中油：明天起汽油價格調漲0.1元 柴油不調整

經過513、517兩次全台大停電，民眾熱烈討論起自家的「輪流停電組別」。由於這兩次大停電，都是C、D組的民眾遭到輪流停電，引起民怨，台電在這之後，將規則從「每年」更換緊急分區限電組別，改為「每次」更換緊急限電組別。不過，看似每一組遭到分區限電的機率較平均了，卻還是有兩組「天龍組」永不參與限電。到底這些組是怎麼分的？

2021-05-23 07:10