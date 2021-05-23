勞動部宣布暫停人才發展品質評核 效期自動展延3個月
因應全國進入第三級疫情警戒，勞動部勞動力發展署宣布，即日起至5月28日止，全面暫停人才發展品質管理系統(TTQS)評核服務，並自動延長受影響之單位評核效期，全面投入防疫工作。
為協助勞工有效提升職場競爭力，確保訓練流程的可靠性與正確性，勞動力發展署自民國96年起推動人才發展品質管理系統（Talent Quality-management System，簡稱TTQS），為我國唯一國家級辦訓品質的檢測標準，透過評核服務，可以讓受評單位瞭解辦訓過程的優缺點，並作為勞動力發展署及其他機關補助計畫之先備條件之一。
為顧及受評單位權益，凡TTQS效期截止日於5月15日至12月31日區間者，將自動展延3個月，受影響單位如有申請本署或其他機關補助計畫需求，公文憑證可於TTQS網站下載，且政府資訊開放平台亦可查詢最新TTQS效期資訊(https://data.gov.tw/dataset/41723)。
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