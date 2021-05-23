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生策會副會長楊泮池獻策：組國家隊 加速開發檢測儀

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

本土疫情大爆發，檢測及醫療量能拉警報，生策會副會長楊泮池表示，為避免邊境再度成為防疫破口，政府應快速籌組國家隊，開發新一代高量能自動快速精準核酸檢測（PCR）儀器。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨（22）日回應，發展新的核酸檢測設備，是政府目前正在做的事，也會積極購買。

指揮中心昨日公布，自5月16日至21日因校正回歸，新增400例本土確診病例。對於這突如其來新增的病例，台北市長柯文哲認為是檢體太多，傳統的PCR檢測緩不濟急，應採取新的方法；新北市長侯友宜則呼籲中央和地方結合民間力量成立「國家篩檢隊」。

楊泮池表示，現在國際上核酸檢測技術已多有創新，甚至導入AI能在5分鐘內從唾液檢測病毒的存在。他以日本川崎重工為例，已研發出新冠肺炎核酸檢測全自動化檢查機器人，單日最多可檢驗2,500件檢體。

楊泮池表示，政府應快速籌組國家隊，整合國內ICT和精密機械與生醫團隊，研發快速分子檢測技術，打造出全新一代快速、大量又精準的核酸檢測儀器，盡快設置疫情需求大的地方，同時也為邊境把關超前部署。

疫情 楊泮池

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