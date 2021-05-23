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製造業防疫 經長兩指示

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
經濟部長王美花。（本報系資料庫）
經濟部長王美花。（本報系資料庫）

面對本土嚴峻疫情，經濟部長王美花昨（22）日鼓勵製造業，防疫期間盡可能安排半數人力在家上班，核心業務部分減少勞工出勤，可與勞工協商，並分流、分艙讓人力做到最好配置。

王美花是在昨日出席中央流行疫情指揮中心記者會時做以上表示。她說，製造業不僅對台灣經濟非常重要，台灣半導體、資通訊、機械產品，更供應給全世界使用，在目前情況下，如何讓製造業持續經營，是非常重要的事情。

經濟部在5月12日便已將各產業因應疫情的防疫指引，通報給183個公協會，亦製作懶人包，並設立單一聯絡窗口。

特別針對製造業的防疫工作，王美花強調二大重點：第一，可以在家上班的人力，像是行政人員、研發人員等，呼籲企業盡量讓這些員工在家上班。

至於部分企業經營的核心業務，譬如製造業很多產線是不能中斷的，這方面也要呼籲企業界加強與員工協商，調整工作、減少出勤，特別是分流、分艙的工作模式，讓相關人力可以做最好的防疫措施。經濟部鼓勵企業盡量安排二分之一左右的在家工作比例，但如果涉及產線員工等核心業務，則盡可能協商。

第二項防疫重點是，如果工廠產線上出現確診員工，呼籲企業務必要啟動事先預備的應變機制，並在第一時間通報。

王美花表示，經濟部轄下工業區等都已設置單一窗口，提供企業可用最快速度與園區、地方政府橫向連繫，完成疫調等工作，把疫情擴散情形盡可能降到最低。

這也是讓企業可以持續經營的重要方向，再請各企業在本土重要防疫期間，用最高、最嚴謹的態度，做好防疫措施。

王美花提醒，企業開放員工在家上班，也可能產生資安疑慮，特別對比較小規模的企業而言，對於員工在家上班，要做好相關準備。

行政院昨日亦召集相關部會進行防疫會議，行政院發言人羅秉成轉述，目前全國防疫旅館數量為19,174間，目前入住率為58.7%；口罩、防護衣、呼吸器等防疫物資亦非常充足，整體防疫能量尚足因應，但仍應持續擴增。

製造業 王美花

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