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疫情蔓延 快篩試劑訂單爆發

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導
本土疫情爆發，各地方政府紛紛建置篩檢站。（本報系資料庫）
本土疫情爆發，各地方政府紛紛建置篩檢站。（本報系資料庫）

本土疫情大爆發，政府一改去年對快速篩檢的被動態度，支持各地方政府建置篩檢站，由於國內業者過去因應國際市場，陸續開發出抗原快篩、抗體快篩、快速分子檢測等不同技術產品，如今隨國內市場用量大增，預期將讓台灣篩檢市場出現百花齊放盛況。

國內新冠肺炎檢測市場究竟有多大？市場至今無明確答案。根據各縣市政府公布，全台已設立與即將設立的快篩站共65座，另有不少縣市是在原有醫院篩檢，全台估計有160家。業者估計，若以全台可進行快速篩檢的場所逾200處估計，疫情緊急的近兩周，對抗原快速篩檢產品的需求量約在100萬劑。

此外，隨著衛福部部長陳時中鬆口、開放企業可購買快篩試劑，已有大廠為確保供應鏈不受員工染疫影響，正積極接洽廠家備貨；另外，不少醫界專家呼籲，隨著疫情可能流感化，即使過了這段疫情高峰期，也應開放全台約1萬家西醫診所都能擁有快篩檢測工具，樂觀預估全台一年最少有千萬劑需求量。

國內抗原快篩試劑最大廠泰博生技表示，因應近期疫情緊張，公司已備妥400萬劑庫存量，可隨時出貨給各醫療機構。

泰博已開始出貨的醫療機構包括台大、馬偕、長庚、慈濟、亞東等，對地方政府出貨對象則包括台北市、新北市及雲林縣等。

寶齡富錦說明，對於全台各縣市政府及醫院的詢問，公司除了先捐贈一定數量快篩試劑給各縣市使用，目前已接獲台南市500萬元採購訂單，其他各縣市招標採購也仍在密集進行中。

安特羅生技總經理張哲瑋表示，公司已陸續交貨三、四十萬劑抗原快篩產品給地方政府，但由於無法明確掌握各地方政府具體需求量，因此在生產線作業人員不易調度，只能在近期內再設法供應20萬劑快篩試劑給各縣市政府。

除了抗原快篩試劑，業者分析，目前病毒檢測工具除了最傳統的RT-PCR檢測外，普生、瑞基海洋、達爾、列特博、博錸及大江等公司也擁有快速分子檢測技術與產品；普生、台灣尖端、長興、亞諾法及凌越等公司則擁有抗體快篩技術。因應市場需求增加，預期全台篩檢市場將出現百花齊放的盛況。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

疫情 地方政府

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