桃園水情惡化 工業大戶減供

水情持續惡化，石門水庫蓄水率快跌破一成，昨（21）日僅剩下10.4%，桃園市、新北市林口區水情燈號也自昨日轉為減量供水的橙燈，且每月1,000度以上工業用水戶節水13%，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者減量20%。

且5月底前若無明顯降雨，桃園可說是「非常有可能」轉為紅燈實施「供五停二」。同樣的，新竹水情也非常不樂觀，若持續無明顯降雨，6月1日起就會轉紅燈。

目前新竹幾個主要水庫蓄水率幾乎快見底，永和山水庫僅剩2.6%、寶山第二水庫3.3%，就連寶山水庫也跌破一成剩9.1%。旱災中央災害應變中心19日的水情會議拍板，新竹地區若在5月31日前水庫集水區平均降雨量未達100毫米，6月起就會實施「供五停二」。

若要緩解旱情，除祈求老天爺多下點雨，經濟部水利署的「抗旱2.0」重點工作則是全力找水，拚5月底前增加緊急水源每日51.8萬噸，將較「抗旱2.0」原目標量的三倍以上，目前已完成新增水量部分達每日45萬噸，約是原目標量2.5倍以上，原計畫目標是每日16.8萬噸。

水利署指出，近期可再陸續完成桃園的桃3灌區埤塘及區排取水，節省水庫出水，備援水井每日1萬噸及三峽河水源利用。新竹則是增加地下水井每日1.6萬噸、緊急海淡擴增0.1萬噸、桃竹幹管再增2.5萬噸及油羅溪伏流水2萬噸等。「苗栗」的中港溪水源利用每日再增1萬~3萬噸等。

台中再增加地下水井每日10.6萬噸、伏流水6.5萬噸、海淡水1.5萬噸、建築工地放流水9.3萬噸等。台南的烏山頭淨水廠及曾文放流玉峰堰，減少南化水庫出水合計每日6萬噸。高雄的鳳山水庫增供每日5萬噸、新鑿水井13.5萬噸及曹公圳20萬噸等。

根據水利署官網，目前全台幾個主要水庫水位持續探底，新竹以南水庫多跌破一成，曾文水庫6%、鯉魚潭水庫2.2%，主要供應給供五停二台中地區的德基水庫，昨日更已降至1.4%，幾乎快見底，就連一向有「水豪」之稱的翡翠水庫，目前蓄水率都僅剩61.3%。 圖／經濟日報提供

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