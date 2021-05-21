紓困條例 立院拚月底三讀

眾所矚目的紓困條例，昨（21）日於立法院逕付二讀，財政部表示，未來若紓困施行期間延長，包括企業防疫假薪資加倍減除、政府紓困補助免稅等二項措施，也會一併展延；另外，諸如各項租稅的延繳、分期措施等，施行期間也有望跟著展延，這部分仍要視立法進度、未來本土疫情發展而定。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》從去年年初制定後實施，原訂於今年6月30日屆滿，然而在本土疫情日益嚴峻下，行政院提出修法，擬延長實施期限一年，至2022年6月30日。

不只施行期間延長，紓困預算更要從目前4,200億元，往上追加到6,300億元，本周經黨團協商後，此案昨日由民進黨立法院黨團提議、在場立委無異議的情況下，順利逕付二讀，有望在31日立法院加開院會三讀。

財政部賦稅署指出，隨著紓困條例施行期延長，二項主要的租稅優惠也會一併展延，首先是雇主根據紓困條例第4條規定，在員工因為隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫而請假，或是因家人遭到隔離，必須在家照顧而請假的情形，雇主若有於請假期間給薪，可享薪資金額依200%比例，認列為當年度可減除所得的費用，達到節稅效果。

賦稅署表示，最近由於全國進入三級警戒，高中職以下學校停課，家長若申請防疫照顧假在家顧子女，雇主同樣適用租稅優惠。

另一項租稅優惠，則是依紓困條例第9-1條規定，賦稅署指出，因受疫情影響而自政府領取的一切補貼、補助、津貼、獎勵及補償，皆可免納所得稅。以上二項租稅優惠，有望因應紓困條例施行期間延長一併展延。

賦稅署指出，其實除了上述紓困條例中明訂的租稅優惠之外，目前財政部提供的許多稅務紓困行政措施，也是經紓困條例授權而訂定的，施行期間有望延長。

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