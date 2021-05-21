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潘思亮：這波疫情 衝擊更嚴重

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
晶華酒店集團董事長潘思亮 記者陳正興／攝影
晶華酒店集團董事長潘思亮 記者陳正興／攝影

晶華國際酒店集團董事長潘思亮21日接受彭博電視專訪指出，台灣這波復發的疫情，對服務業乃至於民生消費的衝擊比去年3、4月更為嚴重。不過他認為，台灣民眾和民間企業都相當自律，國內已形同全面封鎖，政府沒有必要提升更高的防疫措施。

潘思亮這次接受彭博電視英語專訪，讓國際得以窺見全球防疫楷模台灣這次疫情復發的現況。潘思亮表示，這次疫情爆發，台灣的確有點措手不及，「原本的自滿轉為恐慌」，但他表示，一面來說，台灣民眾展現高度自律，儘管政府實施的是第三級防疫警戒，全台除必須上班者外，街頭一片冷清，實際上已形同全面封鎖。他認為，台灣可以像新加坡和香港一樣，在兩到三個內有效防堵疫情擴散。

不過，潘思亮認為，這波疫情對對服務業或民生消費的衝擊比去年3、4月更為嚴重，零售業、公開展演也都受創，影響將達兩個月之久。

他也呼籲政府應加緊推出紓困措施，像去年一樣支持受創的旅遊、飯店、餐飲等國內服務業。

晶華也靠創新尋求突破，晶華去年夏季便因應疫情推出郵輪式套裝服務、80項促銷服務，靠創新得以讓業績在同業居於領先。潘思亮說，本土疫情復發後三天，晶華便立即調整，在官網公布百種菜單，推出送餐、外帶，還有一天、三天，甚至長達七天的預約菜色。

潘思亮說，受疫情影響，飯店和餐廳不是全面關閉就是部分關閉，晶華業績因此重摔九成。晶華目前只有半數員工上班，並通知旗下員工未來兩周留在家裡。

潘思亮說，民間企業基本上較政府規定超前部署，晶華目前在這段防疫期間也採「守在家中，保持安全」的原則。

他說，台灣受益自全球一年多來的封鎖經驗，又有優良的醫療品質，應能像香港和新加坡一樣，安然度過這次疫情，不至於出現疫情反覆爆發的情況。

疫情 潘思亮 晶華

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