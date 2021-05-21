臺灣數位轉型有成 日本經產省委代表訪資策會取經

自2018年確立「數位轉型的化育者(Digital Transformation Enabler)」為新價值定位後，財團法人資訊工業策進會(資策會)便致力於扶植各產業數位轉型，包含製造、農業、醫療、金融產業等領域，透過顧問輔導、科技導入等方法，由內而外、以逐步實踐數位轉型作為中長程目標。而資策會數位轉型團隊所累積的亮點成果，更獲得日本經濟產業省(經產省，似臺灣的經濟部)的關注，於今(2021)年3月份，特別委由安永聯合會計師事務所(安永)來訪，與資策會執行長卓政宏交流企業數位轉型之經驗，企盼能向臺灣各類產業借鏡，作為日本企業數位轉型的參考。

此次拜訪行程，係源自於日方推行「AsiaDX(ADX)計畫」，希望找出日本與亞洲新興市場企業共創新事業的可行性，因此透過安永訪談及彙整ASEAN(東南亞國家協會)及印度面臨的社會課題，彙整日本與先進國家的DX(Digital Transformation縮寫，即數位轉型)相關政策之餘，更對地緣親近的臺灣進行大規模訪談，藉此整理臺灣推行數位轉型動向，以便作為日本制定相關政策的參考。

資策會執行長卓政宏於受訪時指出，新冠疫情加速了一部份的數位轉型進程。像是視訊會議等線上會議技術，在十年前就已經存在，但當時缺乏遠端會議需求，所以使用並未普及，不過現在已成為必需品。卓政宏更以醫療領域舉例，他說道：「聽診器尚未發明前醫生得直接將耳朵貼近患者胸膛聽取呼吸音，就是直接聽診法。由於肺炎有接觸感染風險，為減少接觸機會，像聿信醫療推出的遠端診斷將漸漸成為主流。面對未來環境的變化，我們相信，隨著需求的快速增加，許多數位技術將被廣泛應用。」

訪談過程卓政宏亦介紹資策會在金管會與金融總會指導下所營運的金融科技創新園區( FinTechSpace)，以及資策會協助臺灣醫療、農業等領域的數位轉型成果；對於同樣面臨少子化、高齡化的日本與臺灣，卓政宏認為，在很多工作被AI取代的同時，也面臨勞動力不足的困境，但AI可以讓更少的人進行更多的工作，能用來填補短缺的勞動力。資策會致力於人才計畫，宏觀分析產業成長速度，並預測必要人才之需求，例如為農業領域培養的人才，無法轉作醫療界即戰力，必須培養適合各領域的人才以因應各產業的需求。

此份交流報告已於5月份正式出版，報告中指出，臺灣以電子產業、半導體業界帶動整體經濟，是較容易推動DX的環境，因此建議日本可考慮與地緣親近的臺灣合作，共同推動Asia DX。再加上臺灣企業多半因看見市場需求而創業，與日本創業以技術力為本截然不同，建議可巧妙融合臺日雙方的優點與需求，達成更有效率的臺日合作模式。

資策會亦期盼在疫情再度襲來的現今，能藉由日本經產省這份臺灣企業成功案例的調查報告，開啟臺日雙方企業合作的可能性、迎向下一階段的高峰。

此份交流報告已刊登於日本經產省網站：https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/adxreport_210324_sea_india_taiwan.html 。

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