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今日最高用電3767.9萬瓩 再刷5月用電新高

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

台電今（21）日，今日最高用電於下午1時37分，達到3,767.9萬瓩，不僅刷新歷史5月及今年以來用電新高，也創下歷年用電量排名第三高。台電補充，今日備轉容量288.2萬瓩，備轉容量率7.65%，供電燈號為黃燈。

台電也表示，面對外界擔心缺電問題，林口3號機、核三1號機已於昨（20）日提前歸隊，供電能力進一步提升，而林口3號機今日下午已滿載發電，核三1號機也已升載至7成左右，預計明（22）日晚上前可滿載發電。

根據台電統計，歷年用電量排名前10高為2020年07月23日的3,802.0萬瓩、2020年07月14日的3,779.0萬瓩，其次便是今日的3,767.9萬瓩。

台電 供電

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