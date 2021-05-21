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經濟部推「買菜網」 全台27個傳統市場讓你防疫在家買

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

連七天本土確診累計達1,824人， 全台防疫升三級警戒，不少民眾擔心群聚不敢到菜市場買菜。為鼓勵消費者外帶、網購，降低菜市場群聚人潮，經濟部中部辦公室推出「免迺好揀－買菜網」，全台27個傳統市場直接新鮮送到家。

高雄市龍華市場自治會會長李國祥表示，高市5月16日宣布傳統市場禁止內用後，龍華市場外送LINE當日就提升三倍以上訂單。彰化市華陽市場，與全球快遞配合，光是5月17日至19日三天就湧入大量訂單。而台南市東菜市市場顧客大排長龍的豬肉攤也表示，防疫期間消費者用LINE下單買豬肉免排隊，一天訂單就超過70件。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，在疫情開始前的「超前部署」，攤商才能在疫情期間，安心做生意。

郭坤明再指出，攤商利用不同管道推動市場網路行銷，提供下單免運費、滿額抽獎、送買菜金或贈品等，各市場也提供許多的優惠。民眾可以從北中南東就近選擇合宜的市場採購，不出門，在家防疫也能買到新鮮食材。

疫情 經濟部

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