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桃園、新竹供五停二機率增 水利署啟動水庫人工增雨

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
把握午後熱對流發展機會，水利署啟動水庫人工增雨。示意圖／苗栗農田水利署苗栗管理處提供
把握午後熱對流發展機會，水利署啟動水庫人工增雨。示意圖／苗栗農田水利署苗栗管理處提供

桃園、新竹水情相當不樂觀，把握今（21）日山區有午後對流發展機會，經濟部水利署先行通知石門、寶二、曾文水庫地面人工增雨作業小組，並於上午12時完成整備，於下午13時燃放增雨焰劑，期待把握午後對流增加集水區降雨量。

水利署進一步說明，近日全台各地高溫炎熱，亦有午後熱對流發展機會，除與氣象局保持密切聯繫外，藉由鋒面通過時及針對午後對流實施增雨作業，期望多留些雨量挹注水庫集水區，解水庫乾旱之急。

為因應疫情變化，防疫衛生用水增加，水利署強調，將全力確保民生用水需求優先，請民眾放心配合依中央流行疫情指揮中心建議「勤洗手」。水利署提醒大家，全台各地旱象仍未解除，生活中務必節約用水。

水利署 水庫 疫情

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