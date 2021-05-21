桃園、新竹供五停二機率增 水利署啟動水庫人工增雨

本月開始報稅囉！截至去年底，全國已有71.4萬餘名勞工參加個人提繳勞退金，去年一年暴增10萬。有參加個人自提退休金的勞工，收到薪資扣繳憑單時，千萬要記得確認每個月提繳金額總額，是否已在扣繳憑單薪資所得總額扣除，否則就虧大了。

2021-05-22 07:10