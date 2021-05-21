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水情惡化！石門水庫蓄水率快跌破一成 桃園、林口亮橙燈
水情持續惡化！石門水庫今（21）日上午的蓄水率僅剩10.5%，預測剩餘天數僅18天。台水公司宣布，自今（21）日起桃園市及新北市林口區由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈。此外，每月1,000度以上工業用水戶節水13%為目標，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者減量20%。
此外，台南及高雄地區每月1000度以上工業用水戶同樣自今日起由節水率11%提升至13%。
根據水利署官網，目前全台幾個主要水庫水位仍持續探底，新竹以南水庫多跌破一成，寶山第二水庫蓄水率僅3.4%、永和山水庫2.6%、曾文水庫6%、鯉魚潭水庫2.4%，主要供應給供五停二台中地區的德基水庫水位，今天更已降至1.4%，幾乎快見底，就連一向有「水豪」之稱的翡翠水庫，目前蓄水率都僅剩下61.4%。
同時，經濟部水利署也表示，即日起至5月31日前若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，自6月1日起新竹地區也將由減量供水橙燈調整為分區供水紅燈，採供水五天、停水二天措施，並以節水15%為目標，其中部分地區具獨立供水系統或支援管網，可採減供15%不實施分區供水方式進行。
另苗栗、台中及北彰化地區延長分區供水停水時段八小時，自6月1日起停水時間由每周二天延長八小時，調整為二又三分之一天，停水時間由原訂停水日凌晨0時提前至前1日晚間10時開始、復水時間由0時延後至上午6時。
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