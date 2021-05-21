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勞動部：促進高齡者就業相關獎助申請不中斷

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（21）日表示，因應國內疫情升溫，全國疫情警戒升至第三級，勞動部勞動力發展署宣布今年預定辦理《中高齡者及高齡者就業促進法》相關宣導活動延期辦理，但相關獎補助措施申請不中斷。

勞動部表示，《中高齡者及高齡者就業促進法》與相關子法已於去（2020）年12月4日施行，為落實推動相關措施，發展署已於今年2月22日公告《繼續僱用高齡者補助計畫》、《中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫》、《中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫》、《僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫》，今年補助計畫受理至7月31日截止。

勞動部表示，為提升社會大眾對專法的認識，了解相關獎補助措施內容，鼓勵雇主進用中高齡者及高齡者，發展署已於今年陸續辦理多場次獎助計畫說明會，並有績優單位經驗分享運用中高齡者及高齡者成功作法。但因國內疫情嚴峻，故暫緩辦理《中高齡者及高齡者就業促進法》相關宣導活動，但相關獎補助措施申請並不中斷。

勞動部表示，事業單位如想了解相關措施，可至發展署官網「中高齡者及高齡者就業服務」業務專區，提供圖卡、懶人包、補助計畫內容及申請表單供民眾下載，也可撥打免付費服務專線0800777888洽詢。

勞動部

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