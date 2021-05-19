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台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

勞動部：外勞仲介評鑑延期辦理

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部勞動力發展署表示，2020年度「私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑」(簡稱仲介評鑑)，因應疫情升溫，仲介評鑑將延期辦理。

此外，中央流行疫情指揮中心最新防疫資訊，勞動力發展署均立即翻譯為多國語言，並放置於權益網站，請雇主、移工、仲介公司協助分享，大家一起來防疫。

為強化仲介業者管理，勞動力發展署每年均辦理仲介評鑑，今（2021）年將評鑑2020年度仲介公司之執行成效，預計評鑑仲介公司家數為1,102家。2020年度仲介評鑑原訂於2021年6月至8月進行實地評鑑，因中央流行疫情指揮中心已於2021年5月16日將雙北地區提升至第三級警戒，為讓仲介公司減少仲介評鑑前之準備作業，能更充裕來加強辦理移工防疫宣導，爰將2020年仲介評鑑延後辦理，辦理時間將另行通知。

為提供在臺移工朋友們掌握最新疫情及防疫措施，勞動力發展署配合中央流行疫情指揮中心公告確診個案活動史(疫調足跡)以及最新防疫措施，彙整為外語版本(英文、印尼文、泰文、越南文)放置於跨國勞動力權益維護資訊網站防疫專區(https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/covid)以利雇主、仲介提供給移工朋友們，共同落實防疫。此外，雇主、移工或仲介公司對防疫措施如有任何疑義，可多利用電話客服中心(電話：02-89956000)或1955專線詢問。

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