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今天供電備轉容量比昨天更低 供電持續緊張

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台電預估今天備轉6.19.% 供電更吃緊

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台電預估今（19）日供電備轉容量率比前二天都還低，僅6.19%。記者侯永全／攝影
台電預估今（19）日供電備轉容量率比前二天都還低，僅6.19%。記者侯永全／攝影

台電預估今（19）日供電備轉容量率比前二天都還低，僅6.19%，再度亮出供電吃緊的黃燈，距離供電警戒的橘燈也僅有一步之遙。台電預估今天最高用電量3,780萬瓩，比昨天的3,750萬瓩更高。且才上午8時30分，用電量已達3,262.7萬瓩，使用率更已飆破八成，達81%。

台電表示，昨（18）日最高用電（尖峰負載）於下午1時39分達到3728.8萬瓩，創下歷年用電量第十高，也寫下歷年5月用電量第二高；昨日備轉容量309.5萬瓩，備轉容量率8.3%，供電燈號為黃燈。

台電表示，供電預測數據是依電力供需狀況隨時滾動檢討，今日供電仍然極為緊澀，台電會積極調度機組，並透過需求端管理抑低負載，也呼籲用戶共同協力節約用電，度過供電緊澀時期。

供電 台電 備轉容量率

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