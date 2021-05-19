新冠疫情大爆發 生華科提供新冠新藥共同抗疫

生華科（6492）表示，近日爆發多起本土群聚感染疫情逆轉直下，為了對台灣疫情盡最大心力，願意無償提供目前正在美國進行兩項新冠人體臨床的新藥Silmitasertib (CX-4945)給台灣各大醫院申請用於治療重症病患之恩慈療法。

生華科表示，希望重現之前在美國同樣申請緊急臨床試驗治療重症患者，五天就康復出院的正向結果，生華科希望和政府攜手抗疫，共同守護我們的家園和國人健康。

對於台灣新冠疫情如野火般迅速擴散人心惶惶，生華科董事長胡定吾表示，公司開發中的新冠新藥Silmitasertib，先前已經有逾200人在膽管癌人體臨床試驗使用治療，安全性無虞，加上在兩項進行中的新冠人體臨床試驗也都看到Silmitasertib對於治療新冠肺炎的積極助益，因此生華科希望Silmitasertib能及時用於治療可能無藥可用的重症患者，為他們爭取恢復健康的機會。

生華科總經理宋台生進一步說明，台灣這一波疫情重症比例較過去高，是否和病毒株變異有關可能還要了解，生華科Silmitasertib的作用機制正是阻斷病程加遽和減少肺部發炎反應，這已經在接受緊急臨床試驗的美國新冠重症病患具體體現。

這名患者是在使用包括瑞德西韋、地塞米松、兩種抗生素和抗凝血劑等藥物治療都沒有效的情況下，接受Silmitasertib的治療，在第一次給藥後患者就明顯好轉不需要再使用氧氣設備，治療五天就康復出院，希望Silmitasertib能在台灣新冠患者身上重現療效，同時能善盡企業社會責任，為防疫盡最大努力。

法人認為，新冠肺炎從去年爆發迄今已一年多，目前仍無特效藥，美國FDA僅核准Gilead藥廠開發之瑞德西韋為新冠肺炎住院患者治療藥物，但該藥物僅能減少住院天數，無益於降低死亡率。全球生技產業包括疫苗和藥物研發公司，隨著病毒株不斷產生變異而時時面臨更困難的挑戰，生華科新藥Silmitasertib已經在二期人體臨床安全性無虞，且Silmitasertib直接針對宿主細胞，較不受病毒變異影響藥物機制，如果Silmitasertib能協助政府守住這波疫情，無疑是台灣之光，更有機會開發成功，成為終結全球疫情的新冠特效藥物。

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