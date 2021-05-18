政院：不論防疫警戒那一級 產業防疫都採最高標

行政院政務委員、發言人羅秉成今（18）日表示，台灣產業在全世界產業鏈中占有重要地位，不論防疫警戒那一級，產業防疫都採最高標，務求生產不中斷。

龔明鑫、行政院發言人羅秉成、今日下午偕同科技部產學及園區業務司長許增如、工業局主秘周崇斌臨時召開「全力保障台灣製造」記者會，說明產業防疫措施。

羅秉成表示，這波疫情對股市短期衝擊已在所難免，但只要挺住疫情，就能守住經濟。行政院蘇貞昌認為，產業防疫非常重要，生產一旦受影響，就會衝擊整個經濟面，因此16日上午政院也召開產業防疫會議，要求科技部三大科學園區、經濟部62個工業區及交通部管轄航港區，對於生產製造、配送運輸、航港入出口等，都要加強防疫作為，提高戒備。

羅秉成強調，台灣產業在全世界產業鏈中占有重要地位，防了加強防疫，針對水情、供電等問題，政院都會進行跨部會協調，務必維持我產業的持續營運與生產。

羅秉成表示，目前雙北防疫升級至第三級警戒，其他地區是第二級，但產業防疫已經超過目前警戒級數，做最嚴格防範與設計，目的就是希望生產不中斷，即便有確診個案發生，受到影響降到最低，並且能很快恢復生產。

國發會主委龔明鑫表示，過去一年產業防疫已有基礎，遵守持續營運指引，並且進一步加強。首先是各產業區成立防疫應變小組，加強廠商與管理中心的橫向聯繫。二是加強人員、訪客的管制，以及進入園區的動線之規畫；三是針對群聚活動，如工作型態、用餐、交通車、訓練等加強控管；四是外籍移工的管理要分區分流等。

商品推薦