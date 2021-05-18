快訊

南投驚傳殺妻箱屍案 狠夫跑到萬華躲藏數天投案

疫情拉警報 中華郵政晚間再傳員工確診

政院：不論防疫警戒那一級 產業防疫都採最高標

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

行政院政務委員、發言人羅秉成今（18）日表示，台灣產業在全世界產業鏈中占有重要地位，不論防疫警戒那一級，產業防疫都採最高標，務求生產不中斷。

龔明鑫、行政院發言人羅秉成、今日下午偕同科技部產學及園區業務司長許增如、工業局主秘周崇斌臨時召開「全力保障台灣製造」記者會，說明產業防疫措施。

羅秉成表示，這波疫情對股市短期衝擊已在所難免，但只要挺住疫情，就能守住經濟。行政院蘇貞昌認為，產業防疫非常重要，生產一旦受影響，就會衝擊整個經濟面，因此16日上午政院也召開產業防疫會議，要求科技部三大科學園區、經濟部62個工業區及交通部管轄航港區，對於生產製造、配送運輸、航港入出口等，都要加強防疫作為，提高戒備。

羅秉成強調，台灣產業在全世界產業鏈中占有重要地位，防了加強防疫，針對水情、供電等問題，政院都會進行跨部會協調，務必維持我產業的持續營運與生產。

羅秉成表示，目前雙北防疫升級至第三級警戒，其他地區是第二級，但產業防疫已經超過目前警戒級數，做最嚴格防範與設計，目的就是希望生產不中斷，即便有確診個案發生，受到影響降到最低，並且能很快恢復生產。

國發會主委龔明鑫表示，過去一年產業防疫已有基礎，遵守持續營運指引，並且進一步加強。首先是各產業區成立防疫應變小組，加強廠商與管理中心的橫向聯繫。二是加強人員、訪客的管制，以及進入園區的動線之規畫；三是針對群聚活動，如工作型態、用餐、交通車、訓練等加強控管；四是外籍移工的管理要分區分流等。

羅秉成

延伸閱讀

疫情若6月底前控制 國發會：對經濟成長影響相當有限

為什麼又大停電、會下台負責嗎？ 王美花下午對外回應

一週停電2次…蘇貞昌：難接受 命台電提改善方案

總統道歉後又停電 在野批廉價

相關新聞

疫情升溫 經部：半導體產業生產穩定訂單未受影響

本土疫情升溫，半導體產業及相關產業是否受影響引發關注，經濟部工業局主秘周崇斌表示，目前重點廠商生產穩定且訂單未受影響；此...

蘋果日報停刊解僱333人 未提前通報最高罰50萬

台灣「蘋果日報」本月14日宣布紙本報紙走入歷史、今日正式停刊，並預計解僱333名勞工，北市勞動局今表示，蘋果日報因未在6...

疫情若6月底前控制 國發會：對經濟成長影響相當有限

國內疫情升溫，雙北提升至第三級防疫警戒，部分縣市也進入準三級防疫。國發會主委龔明鑫表示，若疫情6月底前控制住，對經濟成長...

就是不下雨！石門水庫水位歷史第2低 水利署盼人工增雨

面對疫情、停電，水情同樣持續吃緊，雖然今天下午台灣出現午後雷陣雨，但目前僅集中在北部及東部，中南部同樣難以解渴。而目前石...

專家觀點／疫情陰霾籠罩520行情 台股投資人如何趨吉避凶？

2天後就是總統蔡英文連任成功後的就職滿周年，不過，受到國內疫情大爆發衝擊，投資人恐將迎接一個在疫情陰影籠罩下的520行情。法人表示，確診數增加的趨勢能否止穩，將是牽動大盤指數走勢，甚至是政府是否授權國安基金進場護盤的關鍵。至於選股策略方面，分析師建議，持有內需相關的股票最好換手，...

疫情炸開，房價跌定了? 業界人士一致這麼看

疫情來勢洶洶，房價會跌嗎？不少網友認為這次疫情這麼嚴重，房價跌定了，但市場人士幾乎一致認為，現階段持有成本低，土地還在漲，建商寧可不推案，也不會佛心降價，新屋價格下跌可能性非常低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。